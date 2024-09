Oltásért könyörögnek az amerikai gazdák a madárinfluenza ellen

A baromfik beoltásának engedélyezését kérik a Biden-adminisztrációtól az amerikai gazdák, hogy ezzel szálljanak szembe a madárinfluenzával. A 67 milliárd dolláros baromfi iparágat idén először kettős veszély fenyegeti, hiszen a tejágazatban is terjed a betegség a tehenek körében, miközben a vándormadarak is hamarosan útra kelnek.

Történelem legnagyobb madárinfluenza-járványa sújtja Amerikát / Fotó: Mandel NGAN / AFP

A 2022-ben kirobbant madárinfluenza-járvány miatt több mint 100 millió csirkét és pulykát kellett már leölni, így ez a legpusztítóbb járvány az amerikai szárnyasok körében. A második legnagyobb amerikai tojástermelő, a Rose Acre Farms vezérigazgatója, Marcus Rust a Reutersnek elmondta, hogy azt szeretnék elérni, hogy az amerikai agrárminisztérium engedélyezze az oltásokat. A járvány miatt több millió tojót elvesztő vállalat egyik csirkekeltetőjét is elköltözteti, mert az túl közel van egy vadkacsák által kedvelt vadmenedékhez.

Gazdák vagyunk. Azt szeretnénk, ha az állataink élnének

– fogalmazott a vezérigazgató. A vírus 14 államban átterjedt a szarvasmarhákra is és 13 ember is elkapta azt a tej- és a baromfiipar dolgozói közül. Az ország vezető tojás-, pulyka- és tejterméktermelői augusztusban egy levele is írtak Tom Vilsack mezőgazdasági miniszternek, az oltások engedélyezését kérve. A tárcavezetőnek képviselők egy csoportja is írt hasonló tartalmú levelet, ugyancsak augusztusban. Ráadásul a levél aláírói között mind a két nagy párt képviselői helyet kaptak.

Az oltással búcsút kellene mondaniuk az exportnak is

Azonban Vilsack szerint az oltás engedélyezésével vannak problémák, a madarak beoltása ugyanis az export elé emelne korlátot. Számos ország tiltja az oltott szárnyasok importját, attól tartva, hogy a vakcina csak elfedi a vírus jelenlétét. Egy márciusi levelében ezért Vilsack arra a megállapításra jutott, hogy

a kereskedelmi célú baromfik széles körű oltása nem lehetséges rövid távon.

Egyre több ország dönt azonban úgy, hogy a sokáig tabunak számító oltással veszi fel a harcot a madárinfluenzával. Tavaly Franciaország a kacsák oltását engedélyezte, míg a fertőzéssel eleddig nem találkozó Új-Zéland öt madárfaj oltásával kísérletezik. Az Egyesült Államokban pedig a veszélyeztetett kaliforniai kondor keselyűk oltását engedélyezték.