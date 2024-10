Nagy a baj az európai kötvénypiacokon, szórják a francia papírokat

Az olimpiai álomból felébredve Franciaország kénytelen ráébredni a keserves valóságra – kiesett a befektetők kegyeiből. Emmanuel Macron francia elnök politikai hazárdjátéka bizalmatlanságot keltett; a költségvetéssel kapcsolatos kétségek miatt öntik a piacra az államkötvényeket.

Emmanuel Macron francia elnök – a befektetők a lábukkal szavaznak / Fotó: AFP

Ez azért nagy baj, mert a francia papírokat hagyományosan a német kötvények, a régió legbiztonságosabb eszköze helyettesítőjeként tartották számon – most viszont Németországban is a politikai és költségvetési bizonytalanság az úr. A francia adósság hozama most a spanyoléhoz és az olaszéhoz közelít.

A júniusi előrehozott választás után a politikai élet lebénult. Párizs már most jelezte Brüsszelnek, hogy legalább öt év lesz, mire az államháztartási hiányt az Európai Unió által meghatározott szintre csökkentik. Ennek a feladatnak a megkezdésére csütörtökön tesznek kísérletet, amikor Michel Barnier miniszterelnök kormánya bemutatja a 2025-ös költségvetést.

Macron és a fiskális alkoholizmus

Macron a politikai bukás után gazdasági krízissel is kénytelen szembesülni. Korábban vállalkozásbarát politikát hirdetett meg; a Brexit után Párizst remélte az öreg kontinens pénzügyi központjává tenni. Ehhez képest most az államháztartás ezer sebből vérzik, a gazdasági kilátások a politikai válság miatt erősen kétségesek, a Macron által ígért növekedési és munkahelyteremtési ígéretek bizonytalanabbak mint valaha. A törvényhozási patthelyzet miatt az instabilitás tartós lehet; Michael Bernier miniszterelnök nem tud a radikális jobboldal külső támogatása nélkül kormányozni.

A 2027-ben esedékes elnökválasztás felé bicegve Franciaország kénytelen alkalmazkodni a helyzetében és megítélésében bekövetkezett fájdalmas változáshoz. Az egykor Európa vezető szerepére pályázó országot a befektetők egyre inkább úgy tekintik, mint koloncot a régió nyakán, amelyet eluralt a fiskális alkoholizmus, politikai életét pedig a tartós bizonytalanság jellemzi – értékeli a helyzetet a Bloomberg.

A francia gazdaság már nagyon régóta ússza meg a költségvetési öngyilkosságot

– mondta Raphael Gallardo, a Carmignac Gestion vezető közgazdásza. „Nagyon gyorsan egyenesbe kell hoznunk a hajót, ha nem akarunk még sokkal zavarosabb vizekre kerülni” – tette hozzá.