Soha nem látott rekordra drágult az arany

Fear of missing out (FOMO) – félelem, hogy kimaradsz valamiből. A tőkepiacokat az elmúlt években egyre inkább ez a lélektani tényező határozza meg. Most az arany piacán is megjelent a FOMO.

Minden rekordot megdöntött idén az arany árfolyama / Fotó: FOTOGRIN

A befektetők „félelme attól, hogy kimaradnak” az arany ralijából, rekordkeresletet váltott ki a nemesfém iránt, ez akkora árfelhajtó tényezőként jelent meg, hogy kompenzálja a jegybankok lassuló keresletét is. Az iparági szervezet, az Arany Világtanács (World Gold Council, WGC) szerint

a globális kereslet értéke az idei harmadik negyedévben először haladta meg a 100 milliárd dollárt,

elsősorban a befektetői vásárlásoknak köszönhetően. A kereslet volumene szintén rekordot döntött, 5 százalékkal 1313 tonnára emelkedett.

A roham hozzájárult ahhoz, hogy a sárga fém ára idén 34 százalékkal emelkedett, és rekordok sorozatát döntötte meg. Az arany mindig is biztonságos menedéknek számított, s ez a mostani helyzetben különösen igaz:

eszkalálódással fenyeget az izraeli és az ukrán háború,

a központi bankok diverzifikálják tartalékaikat, tartanak egy kis távolságot az amerikai dollártól, továbbá

a nyugati világot kamatcsökkentési hullám uralja.

Így nem csoda, hogy az arany ára a hét közepén új csúcsot ért el, unciánként 2788 dollárral.

Úgy tűnik, hogy a hivatásos és intézményi befektetőket a FOMO – a kimaradástól való félelem – esete sújtja, az arany teljesítménye ismét a címlapokra került

– idézi a Financial Times a WGC negyedéves jelentését. Az aranyárban megfigyelt korábbi, lefelé irányuló korrekció a korábbiaknál rövidebb és sekélyebb volt – a befektetők lecsaptak a gyengébb árakra.

„Rengetegen és sokan keresik az aranyat egy-egy mélyponton” – kommentálta a helyzetet John Reade, a WGC piaci stratégája.

Az inflációtól félnek az arany befektetői

A jelentés szerint a befektetések, például rudak, érmék vagy tőzsdén kereskedett alapok fedezete iránti teljes kereslet több mint kétszeresére nőtt, és a harmadik negyedévben elérte a 364 millió tonnát.

Az aranyfedezetű ETF-ekbe történő beáramlás elérte a 94 tonnát, ami kilenc egymást követő negyedévnyi kiáramlás után jelentős fordulatot jelent.

Reade szerint a háztartások és a tehetős magánszemélyek az elmúlt hónapokban több aranyat vásároltak, attól tartanak, hogy elszabadul az államadósság – különösen az Egyesült Államokban. A kormányzatok hajlamosak arra, hogy a magas államadósságot elinflálják, s egy az inflációs környezetben az arany a klasszikus menekülő eszköz.