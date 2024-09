Úgy veszik a jegybankok az aranyrudakat, mint a cukrot

Dróżdż azt is kifejtette: az ékszervásárlások mélyrepülésének időszakában a teljes aranykereslet éves bázison 4 százalékot nőtt, és elérte az 1258 tonnát, ami 2000 óta a legmagasabb árszint.

A törökök is beszálltak

A lengyel és az indiai nemzeti bankon kívül a Török Központi Bank is vásárolja z aranyat, mát 15 tonnával növelte is a készletét. Emellett Jordánia, Katar, Oroszország, Üzbegisztán, Kirgizisztán, Irak és Csehország központi bankjai is jelentős mennyiségű aranyat vásároltak a második negyedévben. Ugyanakkor a Kínai Népi Bank (PBoC) jelentősen lelassította aranyvásárlási trendjét az év második negyedében.

Infláció, háborús fenyegetés a háttérben

Lengyelországban több befektető is attól tart, hogy az ukrajnai orosz invázió átcsaphat Lengyelországra is, erre a forgatókönyvre készülnek az aranyvásárlással.

A Lengyel Nemzeti Bank emellett tőzsdén kereskedett alapok (ETF) segítségével külföldi részvényekbe és vállalati kötvényekbe fektet be, ami egy másik módja annak, hogy tartalékait diverzifikálja. - írja az Euronews.

Mi mozgatja az arany árát?

Az aranypiacot a kereslet mellett az amerikai dollár árfolyama, az infláció, és az aranyékszerek iránti kereslet mozgatja. Emellett kisebb mértékben, de az aranybányák termelése is hat az árfolyamára, azaz az sem mindegy, hogy mennyit hoznak belőle a felszínre, Az arany akkor is drágulhat, ha az aranybányász cégek költségei elszállnak, vagy a kitermeléssel kapcsolatban merülnek fel problémáik. Például az időjárási nehézségek, környezetvédelmi tiltakozások is drágíthatják. Jelenleg a legtöbb aranyat Kínában, Ausztráliában, Oroszországban, Kanadában, és az Egyesült Államokban termelik ki.

Dróżdż szerint összességében az aranyár-emelkedés lendülete az év végére lelassulhat, de valószínűleg az unciánkénti 2500 dollár felett marad.