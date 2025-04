Davosi Világgazdasági Fórum: kész átverés show

A Financial Times korábban arról számolt be, hogy Schwab közölte a WEF-fel: 2027 januárjáig fokozatosan visszavonul az elnöki posztról. Schwab tagadta azt is, hogy feleségével, Hildével együtt

visszaéltek volna a WEF forrásaival, például személyes célra használták volna a szervezet ingatlanjait, magánutazásokat finanszíroztattak volna, vagy hogy fiatalabb munkatársakat arra kértek volna, hogy több ezer dollárt vegyenek fel automatákból az ő nevében.

Ezt „színtiszta hazugságnak” nevezte, és közölte, hogy rágalmazási pert indított a névtelen vádaskodók ellen. Nyilatkozatában Schwab egy állításra is reagált, amely szerint a WEF munkatársaival lobbizott a Nobel-békedíjért. „Ellentétben az itt sugalmazottakkal, többször is megkértem azokat, akik ezt akarták, hogy ne tegyék” – mondta.