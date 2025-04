Ilyen napelemet még nem látott a világ, Európa mintaállamában már működik: ez forradalmi lehet, Magyarországon is gyorsan elterjedhet – videó

A svájci Sun-Ways évi tizenhat megawattóra energia előállítására képes egységének paneljeit a sínek közé teszik, már üzembe is állították az elsőt az ország nyugati részében, a Neuchatel-hegységben haladó sínpályán.

Ha beválik a svájci megoldás, akár a magyar sínek közé is lehetne napelemet telepíteni / Fotó: Shutterstock

A startup cég által a világ első, a vasúti forgalom számára megnyitott sínek közé elhelyezett naperőműrendszer összesen 48, egyenként 385 watt teljesítményű panelből áll, vagyis összesen tizennyolc kilowattra képes – az áramot a helyszíntől ötszáz méterre található közüzemi hálózatba táplálja be – írja az IHO.

A svájci szövetségi közlekedési hivatal tavaly októberben hagyta jóvá a mobil naperőmű alkalmazását.

A rendszert azóta számos tesztnek és elemzésnek vetették alá a hivatal kérésére, majd megszerezte az összes szükséges engedélyt.

A Sun-Waystől elmondták, a következő három év során különböző méréseket végeznek majd a panelek burkolatán, a szennyeződéseken, valamint a vasúti infrastruktúrára gyakorolt hatásán. Az adatok segíteni fognak annak meghatározásában, hogy a vasúti üzem biztonságosan lebonyolítható-e egy, a sínek közé telepített, mobil naperőművel.

Az üzembe helyezés során belga, dél-koreai, francia, indonéz és izraeli delegációk is részt vettek, hogy felmérjék, lehetséges-e a technológia ezen országokban való alkalmazása.

A kritikusok két fő problémát említettek, melyek korlátozhatják a napelemek teljesítményét: az egyik az erős szennyeződés, a másik pedig a felette áthaladó vonatok által okozott nagy mechanikai igénybevétel. Úgy vélik, mindkét tényező jócskán lerövidítheti a rendszer élettartamát, és csökkentheti az energiatermelés mértékét.

A kutatók elismerték ezeket a kockázatokat, de kiemelték, hogy például

Bangladesben jellemzően puha hordalékos talajra építik a síneket,

ami általában tompítja az elhaladó vonatok által okozott rezgéseket. Eredményeiket az e-Prime – villamosmérnöki, elektronikai és energetikai fejlesztések (e-Prime – Advances in Electrical Engineering, Electronics and Energy) című, nyílt hozzáférésű, online szakmai folyóiratban tették közzé, Egy vasúti pálya melletti fotovoltaikus erőmű műszaki-gazdasági vizsgálata vidéki felhasználásra Bangladesben címmel – számol be a PV Magazine.