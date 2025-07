Hiába lázonganak a német munkások, az autóipari beszállító akkor is Magyarországra hozza a gyártást

A bajba jutott német autóipari beszállító, a ZF Friedrichshafen óriási átszervezésen megy keresztül, aminek eredményeként a németországi gyártás egy részét a magyarországi Egerbe tervezi telepíteni, ami kiváltotta a cég dolgozóinak haragját is, sőt még Saarbrücken polgármestere, Uwe Conrad is tiltakozott a cég vezérigazgatójánál, holger Kleinnél, emlékeztetve őt a 2020-ben megkötött kollektív szerződésre.

Az autóipari beszállító lépése ellen tiltakozó német munkások/Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Azonba mint arra az osztrák Express is rámutat, az autóipari beszállító nehéz helyzetben van és az egri gyártás jelentősen olcsóbb a németországinál, ráadásul az Egerbe tervezett gyár már meg is épült, méghozzá nem is kevés pénzből, a ZF ugyanis 100 millió eurót költött a beruházásra. A magyar gyárban így évi 150 ezer váltó és más alkatrészek készülhetnek el, miközben

a cég 54 ezer németországi álláshelyéből 14 ezret, az összes munkahely negyedét megszüntetnék.

Bár a munkaügyi tanács és a szakszervezetek tiltakoznak a lépés ellen, az erősen eladósodott ZF-nek nincs sok választása, miután tavaly több mint 1 milliárd eurós veszteséget halmozott fel. Azon pedig a cég munkásai által 20 helyszínre meghirdetett keddi demonstráció sem változtat, hogy Magyarországon sokkal kedvezőbb körülmények között tud a vállalat működni, legyen szó a munkaerő- vagy épp energiaköltségekről vagy a kevesebb bürokráciáról.