Uniós költségvetés: a legnagyobb vesztesek a fogyasztók lennének

„Fekete szerda” – így hivatkoznak a gazdák július 16-ára, arra a napra, mikor az uniós költségvetés tervezete benyújtásra került az Európai Bizottság részéről. A 2028-34 közötti EU-s büdzsében ugyanis brutális, 20-25 százalékos elvonást terveznek a Közös Agrárpolitika költségvetésében, amely már a kis-és közepes gazdálkodók támogatásában is komoly vágást eredményezne. A Bizottság javaslatának legnagyobb kárvallottjai azonban nem csak gazdák, hanem legalább annyira a fogyasztók is lennének: a biztonságos és egészséges európai élelmiszerek helyett egyre nagyobb arányban kínálnának például ukrán tojást, marokkói paradicsomot vagy brazil cukrot a polcokon.

Költségvetés: a 2028-tól tervezett Közös Agrárpolitika legnagyobb vesztesei a fogyasztók lennének / Fotó: Anadolu via AFP

Költségvetés :közel 100 milliárdos elvonás lenne az agrárbüdzsében

A Közös Agrárpolitika kezdettől fogva hangsúlyos eleme az uniós költségvetésnek, a jelenlegi ciklusban például annak egyharmadát teszi ki. Ez a támogatás azonban nem ingyen pénz, ezért cserébe a gazdáknak szigorú élelmiszerbiztonsági előírásoknak kell megfelelniük, nem is beszélve azokról a zöld előírásokról, amelyek rendkívüli módon megdrágítják a termelést. A gazdáknak viszont nem ezzel van bajuk (hiszen emiatt kapják a támogatásokat is), hanem azzal, hogy ezek az előírások egyáltalán nem vonatkoznak az EU-n kívülről érkező termékekre. Így fordulhat az elő, hogy Ukrajnából olyan növényvédőszerekkel kezelt gabonák érkeznek be, amelyeket az EU-ban már évtizedek óta betiltottak. Ugyanez igaz a brazil szója vagy az egyiptomi paprika esetére is. Az uniós költségvetésben bejelentett közel 100 milliárdos elvonás azonban olyan versenyhátrányba taszítaná az európai termelőket, amely már az élelmiszerpiacainkra is komoly kihatással lenne.

Már a családi gazdaságokat is súlyosan érintenék az elvonások

A Bizottság javaslata alapján sávos elvonást alkalmaznának a területalapú támogatásoknál, amely már a kis-és közepes gazdaságokat is rendkívül érzékenyen érintené. A számítások alapján nagyságrendileg már 100-150 hektáros birtokmérettől elvonnák a támogatás közel negyedét, ugyanez a megszorítás egy kb. 300-350 hektáros gazdaságnál már 50 százalék lenne. Ez óriási érvágás lenne a magyar mezőgazdaság számára és gyakorlatilag romba döntené a családi gazdaságokra építő modellt, amely az elmúlt tíz évben egy egészséges agrár-középosztály kialakulásához vezetett. Magyarországon a termelők döntő többsége ugyanis családi gazdasági keretek között működik, súlyukat pedig jól mutatja, hogy a magyar termőföldek több mint felét az 50 és 500 hektár közötti, jellemzően családi gazdaságok művelik. Az elmúlt tíz évben a legnagyobb arányban egyébként pont ők, azaz a 100 és 300 hektár közötti gazdaságok bővültek (47 százalékkal). Ez a réteg tehát jelentős forrásokat veszítene az új költségvetési ciklusban, emiatt pedig – súlyosbítva az aszályhelyzettel és a piaci nehézségekkel – nagy arányban hagynák abba a termelésüket.