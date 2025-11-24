Hiába van tele rézzel, csődbe ment a 20 milliós ország: most döntött róla a nagy amerikai hitelminősítő

Visszavonta Zambia nemteljesítő minősítését az S&P Global Ratings, öt évvel azután, hogy az ország 2020-ban nem tudta teljesíteni dollárkötvény-fizetési kötelezettségét, és az afrikai országok közül elsőként vált nemteljesítő szuverén állammá a koronavírus-járvány alatt.

Javította Zambia adósbesorolását az S&P Global / Fotó: Shutterstock

A nagy hitelminősítő ezúttal „CCC+” besorolást adott Zambiának, stabil kilátásokkal. Indoklásában megjegyezte, hogy az afrikai ország jelentős előrelépést tett az adósságátalakításban. Ugyanakkor felhívták a figyelmet a folyamat lezárásával kapcsolatosan még fennmaradó kérdésekre, valamint a jövő évi választásokhoz kapcsolódó gazdasági kockázatokra is – számolt be a Bloomberg.

A kedvezőbb kockázati besorolás jelentős mérföldkő Zambia helyreállítása szempontjából. Miközben a Moody’s Ratings tavaly júniusban feloldotta a nemteljesítő minősítést, az S&P és a Fitch Ratings akkor még megtartotta a kedvezőtlen besorolást, mivel a rézben gazdag ország még nem újította meg kereskedelmi adósságának jelentős részét.

„Zambia jelentős előrelépést tett adósságátalakítási folyamatában. Bár egyes hitelezők továbbra is holdout hitelezők lehetnek, a kapcsolódó zavarok vagy az adósságátalakítási folyamat megszakadásának valószínűsége csökkent” – áll az S&P péntek késő este kiadott tájékoztatásában.

Nehéz időszak elé néz Zambia

A zambiai adósság jelentős része, amelyről még meg kell állapodni, egy nagyjából 50 millió dolláros hitel az Afrikai Export-Import Banktól, amely a kormány szerint jelezte, hogy választottbírósági eljárást indít annak érdekében, hogy elkerülje az adósságkönnyítést.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Zambiában 2026 augusztusában elnökválasztást és parlamenti választást is tartanak. A jelenlegi elnök, Hakainde Hichilema, aki néhány kemény döntést is meghozott a gazdasági reformok terén és a szerkezetátalakítási folyamat előmozdítása érdekében, várhatóan elindul a választáson, hogy megszerezze második ötéves mandátumát. Ugyanakkor nincs könnyű helyzetben, a szárazság okozta energiaválság – ami miatt a legtöbb háztartás csupán naponta háromórányi áramot kap –, valamint a növekvő infláció egyaránt rontotta az elnök népszerűségét.