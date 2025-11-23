Ingyenes alkoholfogyasztással csábítja az utasokat az egyik nagy légitárság – magyarországi járatokat is érint a mesés akció
Az elmúlt időszakban egyre élesebb a verseny a légitársaságok között. És nemcsak a fapados légitársaságok próbálják az árakkal és a szolgáltatásaikkal magukhoz csábítani az utasokat, hanem nagyobb szereplők is előszeretettel próbálkoznak újabb és újabb megoldásokkal. Az egyik legfrissebb fejlemény az Air Canada bejelentése, mely szerint ingyen szolgál fel alkoholt a repülőgépek fedélzetén.
Az észak-amerikai légitársaságok az elmúlt időszakban az utasok ellenállásával szembesültek a poggyászfelárral és a nagyobb lábtérre vonatkozó felárral kapcsolatban – számolt be a Reuters. Ebben a versenyben próbál kiemelkedni a montreali székhelyű Air Canada, amely jelenleg az egyetlen észak-amerikai hagyományos légitársaság, amely ingyenes alkoholt kínál a turistaosztályon.
Scott O’Leary, a kanadai vállalat hűségprogramokért és termékfejlesztésért felelős alelnöke egy interjúban kifejtette, hogy a felszolgált ételek és italok aránytalanul nagy hatással vannak az ügyfelek elégedettségére, sokkal jobban, mint bármely más termékük vagy szolgáltatásuk. Emiatt nem véletlen, hogy ezen a téren akarnak innoválni.
Még 2024-ben kezdődött a felháborodási hullám az utasok körében, akik a közösségi médiában hevesen tiltakoztak a légitársaságokkal szemben, amiért bizonyos turistaosztályokon többletdíjat számítottak fel a poggyászok és a nagyobb ülőhelyek után. Ezekből a kritikákból bőven kijutott az Air Canadának is.
Scott O’Leary azt is elárulta, hogy a fedélzeten felszolgált sör és a bor ingyenessé tétele kisebb bevételkiesést jelent a légitársaság számára, mint ha a poggyászfelárat kellett volna csökkenteniük vagy eltörölniük.
Az Air Canada arra számít, hogy az ingyenes italok miatt olyan utasokat is magukhoz tudnak csábítani, akik az Amerikai Egyesült Államokból utaznának valamelyik európai úti cél felé. Ugyanis aki egy-egy utazás során több italt is megiszik, annak akár anyagi megtakarítást is jelenthet egy Kanadában, az Air Canada járatára történő átszállás.
„Nagyon fontos volt számunkra, hogy olyan szolgáltatást tudjunk kínálni, amely megkülönböztet minket minden más légitársaságtól, amelyekkel ezeken az útvonalakon versenyzünk” – jelentette ki O’Leary.
Magyarországi járatokat is érint az Air Canada ingyensöre
A vállalatra ráférne a kedvező fordulat, ugyanis Kanada legnagyobb légitársasága a szeptemberben közzétett gyorsjelentésében arról számolt be, hogy 375 millió kanadai dolláros veszteségre számít működési bevételeiben. Egyúttal módosította a 2025-ös eredményekre vonatkozó előrejelzését, többek között a munkaerőpiaci zavarokra és a légiutas-kísérők augusztusi négynapos sztrájkára hivatkozva.
Az Air Canada ingyenes alkoholra vonatkozó szolgáltatásának ráadásul magyar szála is van. A légitárság ugyanis szeptemberben bejelentette, hogy visszatér Magyarországra, 2026 júniusától újra elindul az Air Canada Budapest–Toronto közvetlen járata, amely a nyári szezonban heti négy alkalommal közlekedik majd. A döntés nemcsak az utazók számára kínál kényelmesebb alternatívát, hanem hazánk turizmusának és gazdasági kapcsolatainak is új lendületet adhat.
Mivel a légitársaság közleménye szerint a fedélzeti ingyenes sört és bort az Európába induló járatokon is alkalmazza a cég, így minden bizonnyal a Budapest–Toronto járatra is vonatkozik ez a szolgáltatás. Ezt tisztázandó a Világgazdaság megkereste az Air Canada sajtóosztályát. Ha válaszolnak, frissíteni fogjuk cikkünket.