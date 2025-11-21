Jókora pofonba szaladt a részvénypiac, ismét az Nvidia lesz a megmentő?
Már-már szokás szerint minden fronton felülmúlta az elemzői várakozásokat az Nvidia friss gyorsjelentése, az AI-őrület legnagyobb nyertese képtelen lépést tartani a szerverparkok iránti kereslet szédületes növekedésével, több termék esetében több évre előre le vannak kötve a kapacitások, így arról semmiféleképpen nem lehet beszélni, hogy a lassulna az üzlet Jensen Huang cégénél. Az Nvidia részvényének értékeltsége (P/E) az eredmény felfutása nyomán lényegesen lejjebb jött az egy évvel ezelőtti 100 feletti szintekről, viszont még jelenleg is magas, ez azonban messze nem azt jelenti, hogy le szabadna írni a papírt – emelte ki az Arbitrázs legújabb adásában Gérbel Szabolcs, az Equilor Alapkezelő portfóliómenedzsere, akivel Laczai Attila szenior portfóliómenedzser társaságában a globális részvénypiac lendületvesztéséről, a dollár gyengélkedéséről, és a Fed kamatpályájáról is beszélgettünk.
Csúnya esésben a részvénypiacok, az erős gyorsjelentések sem voltak elegek a befektetőknek
A beszélgetés során szó esett:
- az Nvidia friss eredményeiről, az AI-szerverfarmok iránti csillapíthatatlan keresletről, és a részvény vonzerejéről (01:20-12:00),
- a megakadó globális részvénypiaci raliról, az áprilisi szakadást követő nagy raliról, és az esetleges szektorális rotáció jelenségéről (12:30-21:00),
- valamint a dollár alulteljesítéséről és a forint kilátásairól is (21:20-24:00).
