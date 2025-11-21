Jókora pofonba szaladt a részvénypiac, ismét az Nvidia lesz a megmentő?

A globális tőzsdének az áprilisi krach óta nem volt ilyen gyenge hete, ebből pedig az amerikai részvénypiac is kiveszi a részét, annak ellenére is, hogy az Nvidia ismét csillagászati növekedésről adott számot. Miért került egy kedvezőtlen spirálba a részvénypiac, meddig mehet még az Nvidia részvénye, és mi lesz a pocsék évet futó dollárral?

A podcast vendége: Laczai Attila, az Equilor Alapkezelő szenior portfóliómenedzsere , és Grébel Szabolcs portfóliómenedzser