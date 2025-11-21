Deviza
Nvidia

Jókora pofonba szaladt a részvénypiac, ismét az Nvidia lesz a megmentő?

A globális tőzsdének az áprilisi krach óta nem volt ilyen gyenge hete, ebből pedig az amerikai részvénypiac is kiveszi a részét, annak ellenére is, hogy az Nvidia ismét csillagászati növekedésről adott számot. Miért került egy kedvezőtlen spirálba a részvénypiac, meddig mehet még az Nvidia részvénye, és mi lesz a pocsék évet futó dollárral?
A podcast vendége: Laczai Attila, az Equilor Alapkezelő szenior portfóliómenedzsere, és Grébel Szabolcs portfóliómenedzser
Szerkesztő: Mészáros Gergő
2025.11.21, 17:15

Már-már szokás szerint minden fronton felülmúlta az elemzői várakozásokat az Nvidia friss gyorsjelentése, az AI-őrület legnagyobb nyertese képtelen lépést tartani a szerverparkok iránti kereslet szédületes növekedésével, több termék esetében több évre előre le vannak kötve a kapacitások, így arról semmiféleképpen nem lehet beszélni, hogy a lassulna az üzlet Jensen Huang cégénél. Az Nvidia részvényének értékeltsége (P/E) az eredmény felfutása nyomán lényegesen lejjebb jött az egy évvel ezelőtti 100 feletti szintekről, viszont még jelenleg is magas, ez azonban messze nem azt jelenti, hogy le szabadna írni a papírt – emelte ki az Arbitrázs legújabb adásában Gérbel Szabolcs, az Equilor Alapkezelő portfóliómenedzsere, akivel Laczai Attila szenior portfóliómenedzser társaságában a globális részvénypiac lendületvesztéséről, a dollár gyengélkedéséről, és a Fed kamatpályájáról is beszélgettünk.

Csúnya esésben a részvénypiacok, az erős gyorsjelentések sem voltak elegek a befektetőknek

A beszélgetés során szó esett:

  • az Nvidia friss eredményeiről, az AI-szerverfarmok iránti csillapíthatatlan keresletről, és a részvény vonzerejéről (01:20-12:00),
  • a megakadó globális részvénypiaci raliról, az áprilisi szakadást követő nagy raliról, és az esetleges szektorális rotáció jelenségéről (12:30-21:00),
  • valamint a dollár alulteljesítéséről és a forint kilátásairól is (21:20-24:00).

