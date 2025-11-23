A Warner Bros. Discovery jövőjéről szóló tárgyalásoknál ritkán volt ennyire nyitott a kérdés: kié legyen Hollywood egyik legfontosabb stúdiója, a hozzá tartozó HBO és a hatalmas tartalomkönyvtár – és egyben mi legyen a sorsa a veszteséges, de még mindig nagy elérésű kábelcsatorna-portfóliónak? A vállalat októberben hivatalosan is elindította a „stratégiai alternatívák” vizsgálatát, ami a teljes cég eladásától a feldarabolásig több forgatókönyvet is az asztalra tett.

Médiaóriások harcolnak a Warnerért, de melyikük lenne a legjobb vevő? – Hollywoodban nemsokára új királyt koronázhatnak / Fotó: Shutterstock

Az első (jelenleg még kicsit kéretlen) ajánlatok már be is érkeztek: a jelenlegi hírek szerint a versenyben a Paramount Skydance, a Comcast (NBCUniversal) és a Netflix vesz részt, eltérő struktúrájú és fókuszú ajánlatokkal. A Paramount a teljes Warnert vinné, míg a Netflix és a Comcast elsősorban a burbanki stúdióra és az HBO Max streaming-üzletágra pályázik. A Paramount pénzügyi és tulajdonosi háttere erősebbnek tűnik: szakértők szerint az Ellison család támogatásával jelentős készpénz- és tőkeállománnyal rendelkezik, ami nagy előnyt jelent egy ilyen beruházásban. Emellett az is számít, hogy a Warner igazgatósága több híradás szerint a részvényesi érték azonnali realizálását tartja fontosnak, ami a teljes eladás irányába mutathat.

Mire van szüksége a Warnernek?

Ha a Warner szempontjából vizsgáljuk, kivel járna a legjobban, akkor három fő szempontot kell mérlegelni:

az árbevételt és vételárat,

az adósságkezelést,

valamint a szabályozói/megvalósíthatósági kockázatokat.

A vételár tekintetében a Paramount eddig nyilvánosságra került ajánlatai 20-24 dollár/részvény körül mozognak , ami az elemzők szerint 40-50 milliárd dollár körüli vállalatértéket jelenthet – bár a Warner értékelése ennél magasabb is lehet. Az adósságkezeléssel kapcsolatban viszont fennáll a veszélye annak, hogy ha az egész cég eladásra kerül, a vevőnek nem csak az üzemet, hanem az adósságterhet is át kell vállalnia – ez megnehezíti a tranzakciót. Ami a megvalósíthatóságot illeti, a szabályozói engedélyek, antitröszt vizsgálatok különösen a teljes felvásárlásnál lehetnek nehézségek, míg egy részleges, stúdió- és streaming-fókuszú felvásárlás kevésbé hívhat elő akadályokat.