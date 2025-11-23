Deviza
Médiaóriások harcolnak a Warnerért, de melyikük lenne a legjobb vevő? – Hollywoodban nemsokára új királyt koronázhatnak

Az elmúlt hetekben egyre nagyobb figyelem irányult Hollywood felé. A Warner Bros. Discovery eladása körüli versenyben most a Paramount, a Netflix és a Comcast emelkedik ki, mindegyikük más stratégiával és más céllal. A döntés nemcsak pénzügyi kérdés, hanem az egész hollywoodi ökoszisztéma jövőjét is formálhatja.
Gergely Máté
2025.11.23, 19:33

A Warner Bros. Discovery jövőjéről szóló tárgyalásoknál ritkán volt ennyire nyitott a kérdés: kié legyen Hollywood egyik legfontosabb stúdiója, a hozzá tartozó HBO és a hatalmas tartalomkönyvtár – és egyben mi legyen a sorsa a veszteséges, de még mindig nagy elérésű kábelcsatorna-portfóliónak? A vállalat októberben hivatalosan is elindította a „stratégiai alternatívák” vizsgálatát, ami a teljes cég eladásától a feldarabolásig több forgatókönyvet is az asztalra tett. 

Médiaóriások harcolnak a Warnerért, de melyikük lenne a legjobb vevő? – Hollywoodban nemsokára új királyt koronázhatnak / Fotó:  Shutterstock

Az első (jelenleg még kicsit kéretlen) ajánlatok már be is érkeztek: a jelenlegi hírek szerint a versenyben a Paramount Skydance, a Comcast (NBCUniversal) és a Netflix vesz részt, eltérő struktúrájú és fókuszú ajánlatokkal. A Paramount a teljes Warnert vinné, míg a Netflix és a Comcast elsősorban a burbanki stúdióra és az HBO Max streaming-üzletágra pályázik. A Paramount pénzügyi és tulajdonosi háttere erősebbnek tűnik: szakértők szerint az Ellison család támogatásával jelentős készpénz- és tőkeállománnyal rendelkezik, ami nagy előnyt jelent egy ilyen beruházásban. Emellett az is számít, hogy a Warner igazgatósága több híradás szerint a részvényesi érték azonnali realizálását tartja fontosnak, ami a teljes eladás irányába mutathat.

Mire van szüksége a Warnernek?

Ha a Warner szempontjából vizsgáljuk, kivel járna a legjobban, akkor három fő szempontot kell mérlegelni: 

  • az árbevételt és vételárat, 
  • az adósságkezelést, 
  • valamint a szabályozói/megvalósíthatósági kockázatokat. 

A vételár tekintetében a Paramount eddig nyilvánosságra került ajánlatai 20-24 dollár/részvény körül mozognak , ami az elemzők szerint 40-50 milliárd dollár körüli vállalatértéket jelenthet – bár a Warner értékelése ennél magasabb is lehet. Az adósságkezeléssel kapcsolatban viszont fennáll a veszélye annak, hogy ha az egész cég eladásra kerül, a vevőnek nem csak az üzemet, hanem az adósságterhet is át kell vállalnia – ez megnehezíti a tranzakciót. Ami a megvalósíthatóságot illeti, a szabályozói engedélyek, antitröszt vizsgálatok különösen a teljes felvásárlásnál lehetnek nehézségek, míg egy részleges, stúdió- és streaming-fókuszú felvásárlás kevésbé hívhat elő akadályokat.

Melyik vevővel járna jobban a Warner?

Az, hogy a Warner melyik konstrukcióban járna a legjobban, attól függ, mi az elsődleges cél: 

  • ha a vállalat gyors értékmegvalósítást akar elérni, akkor a Paramount-féle egyben történő eladás tűnik a legígéretesebb. Ez ugyanis jelenleg a legerősebb készpénzes ajánlat, és a vevő is világosan kijelentette, hogy az egész vállalatot akarja. 
  • Ugyanakkor, ha a Warner hosszabb távra tervez, és fontos számára az iparági identitás, akkor egy feldarabolt konstrukció, ahol a stúdió + HBO Max egység külön kerül eladásra, miközben a hagyományos kábelhálózatok más útvonalon maradnak, lehet logikusabb. 

Ebben a verzióban a Netflix vagy a Comcast lehetne a partner: a Netflix stúdió- és streaming fókuszával, vagy a Comcast a park-franchise és stúdiókapcsolatokkal. Ezzel csökkenthető az adósság- és szabályozói kockázat is, mivel egy kisebb, fókuszáltabb egységet könnyebb kezelni. A Warner döntése nem pusztán pénzügyi transzformációról szól, hanem arról is, hová helyezi a kreatív vállalat jövőjét. 

A stúdió, a film- és sorozatkönyvtár, az HBO márka mind olyan értékes elemek, melyek sok vevő szempontjából stratégiai jelentőségűek. 

Ha ezek szétválnak a hagyományos tévés hálózatoktól, akkor a Warner számára az lehet a legjobb eredmény, ha olyan vevőhöz kerülnek, aki képes a streaming jövőben versenyző módon működtetni őket – és közben a Warner-márka értéke is megmarad.

Összességében ma az tűnik legvalószínűbbnek, hogy a Warner Bros. Discoveryt nem feldarabolva, hanem teljes egészében fogja felvásárolni egy szerencsés vevő – így most a Paramount felé billen a mérleg. A következő hetekben lehetséges, hogy konkrét ajánlatok érkeznek, és akkor válik világossá, melyik verzió kap zöld jelzést. Az viszont biztos: akárki szerzi meg a Warner és a hozzá tartozó stúdióhálózatot, az lesz Hollywood új médiaóriása.

