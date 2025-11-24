Eldőlt: több gázt kell küldeni Magyarországról Szlovákiába

Az FGSZ Földgázszállítáó Zrt. elvégezheti azokat a fejlesztéseket, amelyek eredményeként a jelenleginél sokkal több földgáz továbbítható Magyarországról Szlovákiába. A szadai kompresszorállomás megnövelt kapacitásának legkésőbb 2026. október 1-jétől kell megkezdenie a kereskedelmi üzemet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által kiadott engedély szerint. Szlovákia már várja a gázt.

Szlovákia várja a szadai tervek megvalósítását / Fotó: FGSZ

A nagyobb szállítási kapacitás érdekében Szadán

ki kell cserélni a gázturbinát,

ki kell cserélni a kompresszorokat

és olajhűtőket kell beszerezni.

A rendszerirányító a fejlesztést úgy kívánja megoldani, hogy más kompresszorállomásain meglévő kompresszort és gázturbinaegységeket telepít Szadára. Műszaki megoldásával a Szlovákiába történő szállításhoz szükséges óránkénti technikai kapacitás 400 ezer köbméterről 500 ezer köbméterre nő.

A kapacitásbővítés javítja a régió ellátásának biztonságát

Az FGSZ az évente frissítendő és a MEKH által jóváhagyatandó tízéves fejlesztési terve részeként kérte a hivatal engedélyét a beruházáshoz. Indoklása szerint azért kell megnövelni a szadai kapacitásokat, mert megnőtt a gázszállítás iránti igény Magyarországról Szlovákia felé a balassagyarmati gázátadó ponton. Az engedély megadásakor a MEKH elfogadta, hogy a rendszerirányító szerint azért kell ezen igényt kielégíteni, hoogy az FGSZ hozzá tudjon járulni a Magyarországon történő átszállítások mértékének és a kelet-közép-európai régió ellátásbiztonságának további növeléséhez. Ugyanis a „régión belül is kiemelt fókuszban volt Szlovákia ellátásbiztonságának növelése a megfelelő mértékű szlovák tárolói töltöttség elősegítése révén”.

A hivatal is arra jutott, hogy a határkeresztező kapacitás növelése a regionális és európai közösségi szintű szállítási infrastruktúra bővítését segíti, továbbá növeli a többirányú, valós forrásbetáplálási lehetőségeket, ami pedig összhangban áll a közösségi energiapolitikában meghatározott ellátásbiztonsági célokkal.

Szlovákia fő csöve közben kong

Szlovákiában nemcsak a piac, hanem a rendszerirányító is várja Magyarország felől a gázt. Északi szomszédunk fő gázvezetéke, az Ukrajna felől érkező és Nyugatra tartó Testvériség ugyanis „kiszáradt", mert az év elején leállt a rajta kersztüli szállítás az orosz–ukrán tranzitmegállapodás lejártával, és mert azt Ukrajna nem hosszabbította meg. A Testvériség fenntartási költségei azonban továbbra is jelentkeznek, de bevételt a cső már nem hoz, emelkednek az üzemeltető Eustream fajlagos kiadásai. „Ez megterheli az államkasszát, a gyárakat, legutóbb pedig több százezer háztartás számláit is” – írja a Hospodarské Noviny. A lap emlékeztet, hogy Szlovákia a tranzit leállása előtt, hosszú éveken át Európa gázütőere volt. Évente több mint 80 milliárd köbméter gáz áramlott a csövein. Ebből nagy haszonra tett szert a félig állami kézben lévő Eustream, az iparágat pedig aranytojást tojó tyúknak nevezte az államkincstár.

Azonban tavaly az Eustream mindössze 17 milliárd köbmétert szállított keletről nyugatra, az idén pedig már ötmilliárd köbméterre sem számít a Szlovákia irányába délről és nyugatról vezető útvonalakon.

Ez az eredeti mennyiség kevesebb mint tizede lesz. 2025 elején a szállítási tarifák már jelentősen emelkedtek, most pedig egy újabb áremelési kör van terítéken.