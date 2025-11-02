Négyből egy óriás: a 2Connect forradalmasítja a hazai távközlési piacot (x)

Új korszakba lépett a magyar infokommunikációs piac a 2Connect megalakulásával. A 4iG csoport tagjaként működő, nagykereskedelmi infrastruktúra-szolgáltató célja, hogy megteremtse a digitális gazdaság hálózati alapját, stabil, magas rendelkezésre állású, jövőbiztos infrastruktúrát. A társaság szakembergárdája több évtizedes, összesen több mint 20 ezer évnyi hálózatüzemeltetési és -fejlesztési tapasztalatot egyesít, így a 2Connect nemcsak fejlett technológiai hátteret, hanem hosszú távon is megbízható partnerséget kínál a hazai és nemzetközi távközlési szereplők számára.

A VG Podcast friss adását itt hallgathatják meg:

A vállalat több mint 42 ezer kilométeres optikai hálózata alkotja Magyarország digitális gerincét, országos lefedettséget és nagy megbízhatóságú adatkapcsolatokat biztosítva. A 6500 négyzetméternyi adatközponti kapacitás, köztük a TIER III minősítésű budapesti létesítmény, hazánkban a legmagasabb biztonsági és rendelkezésre állási követelményeknek felel meg.

A 2Connect infrastruktúrája mára 88 százalékban gigabitképes, és 55 százalékban optikai alapokra épül, nagy teljesítményű szolgáltatási környezetet teremtve hazai és regionális partnereinek.

Négy szolgáltató tudása, egy közös vízió – a 2Connect ereje

A 2Connect az Antenna Hungária, a DIGI, az Invitech és a Vodafone Magyarország hálózati egységeinek integrációjából jött létre. A négy meghatározó piaci szereplő technológiai öröksége, szakmai tapasztalata és fejlesztési kultúrája egyetlen olyan infrastruktúraszolgáltatóban egyesült, amely képes összekapcsolni Európa keleti és nyugati gazdasági központjait – stabil, nagy kapacitású és megbízható hálózati háttérrel.

Részletek a beszélgetés tartalmából: