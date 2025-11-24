Magyar parancsnok beváltotta a fenyegetését, már Putyin is tudja, hogy nem beszél a levegőbe: videón az ukrán támadás a Krím energiarendszerére – "Az éjjel hangos volt a férgek mocsara"

Ukrajna a hétvége során több sikeres dróntámadást is végrehajtott oroszországi célpontok ellen. Erről az ukrán Pilóta Nélküli Rendszerek Erőinek (Szil Bezpilotnih Szisztem, SBS) parancsnoka, Robert „Magyar” Brovdi számolt be Facebook-oldalán.

Robert „Magyar” Brovdi, az ukrán Pilóta Nélküli Rendszerek Erőinek parancsnoka / Fotó: Robert "Magyar" Brovdi Telegram oldala

A bejegyzés szerint az SBS drónjai az egyik oroszországi hadiipari komplexumban működő Broom vegyi üzemet vették célba, és számos energetikai objektumot megrongáltak a területen.

„November 22-e és 23-a éjszakája hangos volt a férgek mocsarában. Krasznyoperekopszk az egyik legfontosabb csomópontja az elfoglalt Krím-félsziget energiaellátó rendszerének. Nagy badamum lesz!” – írta a bejegyzésében a „Magyar” hívójelű Robert Brovdi. Hozzátette, hogy a benzin méginkább hiánycikké válik majd, a gáz és a kőolaj pedig gyorsan elfogy.

Brodvi posztja azzal zárul, hogy a pilóta nélküli légi járművekkel végrehajtott „udvariassági látogatást” a 1-es számú különleges SBS-központ (az átalakított 14. SBS-ezred) drónjai hajtották végre.

Magyar parancsnok előre szólt Putyinnak: áramszünetet csinál Oroszországban – "Ez csak egy kis kellemetlenség"

Ukrajna elhíresült „Magyar” hívójelű drónparancsnoka blackouttal, azaz áramszünettel fenyegette meg Oroszországot. Erről Magyar parancsnok a saját közösségi oldalán számolt be még november elején.

„Oroszok, a blackout nem ijesztő. Ez csak egy kis kellemetlenség… Az SBS madarai (értsd: drónjai – a szerk.) az Ukrán Védelmi Erők mélységi csapásmérő egységeinek más műveleteivel együtt gyors, bár kissé kényszerű helyzetet ígérnek nektek. De megbirkóztok vele” – fenyegette meg az orosz lakosságot. Az SBS parancsnoka némiképp ironikusan, illetve dicsekedve azt is hozzátette, hogy mostanra az orosz benzin hiánycikké vált, a gáz és az olaj pedig gyorsan égő anyaggá.

Brovdi arról híresült el, hogy kíméletlenül támad civil infrastruktúrát is orosz területeken válaszul az ukrán civil infrastruktúrát ért orosz pusztításra. Ukrajnában lényegében mindennaposak az áramszünetek az orosz rakéták tevékenysége nyomán.