Rendkívüli: péntek délután leállt a Messenger és a Facebook, elvesztek az üzenetek – senki se tudja, mi történik

A közösségi oldalakon és fórumokon rövid idő alatt megszaporodtak a hibajelentések, és rengetegen érdeklődnek a Redditen is. Többen arról számoltak be, hogy a Messenger alkalmazás nem jeleníti meg a korábbi beszélgetéseket, csak üres felület fogadja őket, miközben az internetkapcsolatuk rendben működik. Többeknél a Facebook sem használható, de az üzenetküldő szolgáltatás részben vagy teljesen elérhetetlenné vált.

A Messenger mellett a Facebook fő felülete sem érhető már el / Fotó: Michael Jay Berlin / Shutterstock

A hasonló problémákat figyelő Downdetector oldalakon is rendszeresen jelennek meg bejelentések a Messengerrel kapcsolatban. A felhasználók jellemzően

üzenetküldési,

bejelentkezési

és alkalmazáshibákról

számolnak be, ami arra utal, hogy a probléma nem egyedi készülékekhez köthető.

Egyelőre a Meta nem adott ki hivatalos tájékoztatást egy esetleges globális leállásról, és a vállalat szolgáltatásfigyelő oldalán sem szerepel ismert Messenger-hiba.

A mostani eset ugyanakkor nem lenne példa nélküli. Az elmúlt években többször fordult elő, hogy a Meta platformjain – a Facebookon, a Messengeren és az Instagramon – egyszerre jelentkeztek technikai problémák, amelyek órákra megnehezítették a felhasználók hozzáférését.

Nem először bénul meg a Facebook

A mostani Messenger-probléma nem példa nélküli. Az elmúlt években több alkalommal is előfordult, hogy a Meta valamelyik platformja – vagy akár az egész ökoszisztéma – részlegesen vagy teljesen elérhetetlenné vált.

A legnagyobb visszhangot a 2024. március 5-i globális leállás váltotta ki, amikor a Facebook, az Instagram, a Messenger és a Threads egyszerre kezdett hibásan működni. A felhasználókat tömegesen kijelentkeztette a rendszer, sokan nem tudtak visszalépni fiókjukba, az üzenetek és a hírfolyamok sem töltődtek be megfelelően. A több mint kétórás leállás világszerte több százezer felhasználót érintett, a Meta később egy technikai hibával magyarázta a problémát.

Alig néhány héttel később újabb fennakadások jelentkeztek: március végén az Instagram több órán keresztül akadozott, áprilisban pedig a WhatsApp esett ki globálisan. A szolgáltatások ugyan viszonylag gyorsan helyreálltak, de jól mutatták, hogy a Meta rendszerei mennyire szorosan összekapcsolódnak.