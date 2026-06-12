Rendkívüli: péntek délután leállt a Messenger és a Facebook, elvesztek az üzenetek – senki se tudja, mi történik
A közösségi oldalakon és fórumokon rövid idő alatt megszaporodtak a hibajelentések, és rengetegen érdeklődnek a Redditen is. Többen arról számoltak be, hogy a Messenger alkalmazás nem jeleníti meg a korábbi beszélgetéseket, csak üres felület fogadja őket, miközben az internetkapcsolatuk rendben működik. Többeknél a Facebook sem használható, de az üzenetküldő szolgáltatás részben vagy teljesen elérhetetlenné vált.
A hasonló problémákat figyelő Downdetector oldalakon is rendszeresen jelennek meg bejelentések a Messengerrel kapcsolatban. A felhasználók jellemzően
- üzenetküldési,
- bejelentkezési
- és alkalmazáshibákról
számolnak be, ami arra utal, hogy a probléma nem egyedi készülékekhez köthető.
Egyelőre a Meta nem adott ki hivatalos tájékoztatást egy esetleges globális leállásról, és a vállalat szolgáltatásfigyelő oldalán sem szerepel ismert Messenger-hiba.
A mostani eset ugyanakkor nem lenne példa nélküli. Az elmúlt években többször fordult elő, hogy a Meta platformjain – a Facebookon, a Messengeren és az Instagramon – egyszerre jelentkeztek technikai problémák, amelyek órákra megnehezítették a felhasználók hozzáférését.
Nem először bénul meg a Facebook
A mostani Messenger-probléma nem példa nélküli. Az elmúlt években több alkalommal is előfordult, hogy a Meta valamelyik platformja – vagy akár az egész ökoszisztéma – részlegesen vagy teljesen elérhetetlenné vált.
A legnagyobb visszhangot a 2024. március 5-i globális leállás váltotta ki, amikor a Facebook, az Instagram, a Messenger és a Threads egyszerre kezdett hibásan működni. A felhasználókat tömegesen kijelentkeztette a rendszer, sokan nem tudtak visszalépni fiókjukba, az üzenetek és a hírfolyamok sem töltődtek be megfelelően. A több mint kétórás leállás világszerte több százezer felhasználót érintett, a Meta később egy technikai hibával magyarázta a problémát.
Alig néhány héttel később újabb fennakadások jelentkeztek: március végén az Instagram több órán keresztül akadozott, áprilisban pedig a WhatsApp esett ki globálisan. A szolgáltatások ugyan viszonylag gyorsan helyreálltak, de jól mutatták, hogy a Meta rendszerei mennyire szorosan összekapcsolódnak.
A rekordot még mindig a 2021-es Meta-katasztrófa tartja
A vállalat történetének legnagyobb leállása azonban továbbra is a 2021. októberi incidens maradt. Akkor egyszerre vált elérhetetlenné
- a Facebook,
- a Messenger,
- az Instagram
- és a WhatsApp,
a szolgáltatások több mint hat órán keresztül nem működtek megfelelően. A szakértők szerint a problémát egy hálózati konfigurációs hiba okozta, amely gyakorlatilag „eltüntette” a Meta szervereit az internetről. A leállás több milliárd felhasználót érintett világszerte, és a cég történetének egyik legköltségesebb technikai hibájaként vonult be az internet történetébe.
Ha a mostani probléma valóban globális szolgáltatási zavar, akkor várhatóan a Meta néhány órán belül hivatalos közleményt ad ki a hiba okáról és a helyreállítás várható üteméről. A korábbi esetek alapján a hasonló fennakadások többségét néhány órán belül sikerült elhárítani.