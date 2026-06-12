Ezt a napot sose felejti el Ukrajna: kegyelmet adott neki az IMF, máris küldi a pénzt – de ennek az árát Zelenszkij meg fogja fizetni
Ukrajna 690 millió dolláros támogatást kap, miután megállapodásra jutott a Nemzetközi Valutaalappal (IMF). A valutaalap június 12-én, pénteken szakértői szintű megállapodásra jutott az EFF (kiterjesztett alaphitelkeret) program első felülvizsgálatáról, valamint egy Ukrajnának szánt, a már említett 690 millió dolláros részletről.
Az egyezségről az IMF sajtószolgálata számolt be. Közleményükben az olvasható, hogy a Nemzetközi Valutaalap munkatársai és az ukrán hatóságok szakértői szintű megállapodásra jutottak a 8,1 milliárd dollár értékű, négyéves kiterjesztett finanszírozási megállapodás (EFF) első felülvizsgálatára vonatkozóan.
Az IMF igazgatótanácsának jóváhagyása esetén Kijev körülbelül 690 millió dollárhoz juthat hozzá, amivel a program keretében végrehajtott kifizetések teljes összege 2,2 milliárd dollárra emelkedik.
A valutaalap megjegyezte, hogy a március végi állapot szerint az összes kvantitatív teljesítménykritérium és indikatív cél teljesült. Ugyanakkor az első negyedévre kitűzött két strukturális mérföldkő csak késéssel valósult meg, egyet pedig nem sikerült elérni, ami szükségessé tette az ütemterv felülvizsgálatát.
A sajtóközleményben rámutatnak, hogy az előrejelzés továbbra is rendkívül bizonytalan, mivel a háború továbbra is jelentős károkat okoz a lakosságnak és a gazdaságnak.
Ukrajnának kegyelmet adott az IMF, máris küldi neki a pénzt
A valutaalap közlése szerint a nehéz körülmények ellenére a program finanszírozása a folyamatos és nagyszabású külső támogatásnak köszönhetően teljes mértékben biztosítva van. Az IMF hangsúlyozta, hogy
- a hatóságoknak meg kell akadályozniuk a túlköltekezést,
- készen kell állniuk a további belföldi bevételek mozgósítására,
- és meg kell határozniuk a lehetséges kompenzációs megtakarításokat.
„Mivel a kiadások középtávon is magasak maradnak – beleértve a védelmi és az újjáépítési célokat –, folyamatos erőfeszítésekre van szükség az adóadminisztráció és az adópolitika fejlesztése terén a bevételek mozgósítása érdekében” – áll a közleményben.
A Nemzetközi Valutaalap megjegyezte, hogy a programban vállalt kötelezettségek közé tartozik a postai csomagok áfamentességének eltörlése a vámeljárások során. Ez felszámol egy kiskaput, és segít csökkenteni a nem létfontosságú importot.
Intézkedéseket irányoztak elő továbbá a nemzetközi transzferárazás elleni küzdelemre is, hogy megfosszák a vállalatokat attól a lehetőségtől, hogy elkerüljék az adófizetést Ukrajnában.
A IMF hangsúlyozta, hogy a gazdasági biztonsági hivatal és az állami vámhatóság strukturális átalakításának támogatása szintén hatással lesz az adóelkerülés elleni küzdelemre. Az energiaszektorban a fő fókusz a piac liberalizációjára való felkészülést szolgáló reformokra helyeződik át.
Megjegyezték, hogy a közműtarifák jelenlegi rendszere és az ahhoz kapcsolódó közszolgáltatási kötelezettségek gyengítették az állami energetikai vállalatok pénzügyi helyzetét, korlátozva a kritikus fontosságú beruházásokra és javításokra fordítható forrásokat.
A helyzet orvoslására a hatóságok az IMF technikai segítségnyújtásával egy ütemtervet készítenek elő az energiapiac fokozatos liberalizációjára, amely magában foglalja a kiszolgáltatott háztartások szociális védelmi mechanizmusait is.
A valutaalap azt is megjegyzi, hogy a kormányzás és a korrupcióellenes intézmények megerősítését célzó reformok intenzívebbé tételére van szükség.
A nap folyamán korábban a Bloomberg hírügynökség is beszámolt arról, hogy a Nemzetközi Valutaalap beleegyezett a hitel következő részletének folyósításába Ukrajna számára, annak ellenére, hogy Kijev nem teljesített egy kulcsfontosságú feltételt.