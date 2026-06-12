Ezt a napot sose felejti el Ukrajna: kegyelmet adott neki az IMF, máris küldi a pénzt – de ennek az árát Zelenszkij meg fogja fizetni

Ukrajna 690 millió dolláros támogatást kap, miután megállapodásra jutott a Nemzetközi Valutaalappal (IMF). A valutaalap június 12-én, pénteken szakértői szintű megállapodásra jutott az EFF (kiterjesztett alaphitelkeret) program első felülvizsgálatáról, valamint egy Ukrajnának szánt, a már említett 690 millió dolláros részletről.

Ukrajnának kegyelmet adott az IMF, máris küldi neki a pénzt / Fotó: Anadolu via AFP

Az egyezségről az IMF sajtószolgálata számolt be. Közleményükben az olvasható, hogy a Nemzetközi Valutaalap munkatársai és az ukrán hatóságok szakértői szintű megállapodásra jutottak a 8,1 milliárd dollár értékű, négyéves kiterjesztett finanszírozási megállapodás (EFF) első felülvizsgálatára vonatkozóan.

Az IMF igazgatótanácsának jóváhagyása esetén Kijev körülbelül 690 millió dollárhoz juthat hozzá, amivel a program keretében végrehajtott kifizetések teljes összege 2,2 milliárd dollárra emelkedik.

A valutaalap megjegyezte, hogy a március végi állapot szerint az összes kvantitatív teljesítménykritérium és indikatív cél teljesült. Ugyanakkor az első negyedévre kitűzött két strukturális mérföldkő csak késéssel valósult meg, egyet pedig nem sikerült elérni, ami szükségessé tette az ütemterv felülvizsgálatát.

A sajtóközleményben rámutatnak, hogy az előrejelzés továbbra is rendkívül bizonytalan, mivel a háború továbbra is jelentős károkat okoz a lakosságnak és a gazdaságnak.

Ukrajnának kegyelmet adott az IMF, máris küldi neki a pénzt

A valutaalap közlése szerint a nehéz körülmények ellenére a program finanszírozása a folyamatos és nagyszabású külső támogatásnak köszönhetően teljes mértékben biztosítva van. Az IMF hangsúlyozta, hogy

a hatóságoknak meg kell akadályozniuk a túlköltekezést,

készen kell állniuk a további belföldi bevételek mozgósítására,

és meg kell határozniuk a lehetséges kompenzációs megtakarításokat.

„Mivel a kiadások középtávon is magasak maradnak – beleértve a védelmi és az újjáépítési célokat –, folyamatos erőfeszítésekre van szükség az adóadminisztráció és az adópolitika fejlesztése terén a bevételek mozgósítása érdekében” – áll a közleményben.