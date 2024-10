Nem megoldhatatlan az Airbnb szabályozása, de komplexen kellene

Az ENSZ turisztikai világszervezete évekkel ezelőtt kiadott egy ajánláscsomagot, arra vonatkozóan, hogy milyen eszközöket érdemes használni a túlturizmus kezelésére, ehhez képest a legtöbb helyen egy- két dologtól várnak változást és nem komplex megoldásokban gondolkoznak – szögezték le a meghívott szakértők.

Váci utcai csúcsforgalom: a turisták térbeli és időbeli eloszlatása is fontos eszköz a túlturizmus kezelésében / Fotó: Shutterstock

Az Airbnb-k megregulázása nem volt a turisztikai világszervezet ajánlásai között – mutatott rá Karsai Árpád, aki szerint érdemes óvatosan, kellő kímélettel bánni az Airbnb-k szabályozásával. Ezek a szállások ugyanis beépültek a magyar turisztikai fogadóképességbe, és az elmúlt években állami szabályozást is kaptak, bevonták mindet a kötelezően minősítendő szálláshelyek rendszerébe. A 36,7 ezer magyarországi magán és egyéb-szálláshely közül 21 ezer minősítése már megtörtént, a többié folyamatban van – tudtuk meg.

A túlturizmus Budapestet nem érinti, illetve egyes belvárosi részeket igen, ahol erősen koncentrálódik a rövid távú szálláskiadás piaca, közkeletű nevén az airbnb-zés. Terézvárosban lenullázni készülnek a kiadható napokat a nemrég zárult ügydöntő szavazás után, a kormány pedig szigorítást ígér, miközben hangsúlyozottan lakhatási kérdésnek tekinti.

Az Airbnb-térhódítása a városszerkezetet nem, de a lakások használatát, funkcióját megváltoztatta

a turisztikailag frekventált területeken egyre inkább bérbeadásra épülnek lakások

– jelezte a városkutató, aki elmondta:

a friss statisztikák szerint Budapest belső kerületeiben is a lakások nagyon nagy része bérbeadási céllal épül,

a lakosságszám a népszámolások szerint nem növekszik annyira, mint a lakások száma.

Mindeközben a nyilvántartott szálláshelyi kínálat, a vendégágyak száma növekszik, jól láthatóan erre épül rá az ipar.

Kiürülnek a belvárosok?

Régebben a belvárosokat az irodásodástól féltettük, hogy majd emiatt kiürülnek, most azonban úgy tűnik, hogy az Airbnb-sedés, vagy pedig a buliturizmus okozza azt, hogy a belvárosok egyes részei, a város turisztikailag frekventált részei elnéptelenednek, és a normális fejlődési irányból kizökkennek, aminek nagyon sok hátrányos vetülete is van. Mindennek érdemes elejét venni – szögezte le Ongjerth Richárd. A városkutató szerint a kérdéshez tartozik az a tény is, hogy az elmúlt időszakban

Budapesten körülbelül 4-5 ezer lakás épült egy évben, eszerint több éves lakástermelés van lekötve a turizmus számára, ami viszont a bérleti díjakat emeli nagyon föl.

Mindez pedig azzal jár, hogy nem a belső kerületekbe költöznek például az egyetemisták, hanem nem csak a külső kerületekbe tudnak és ki az agglomerációba, ami pedig az ingázást növeli, aminek viszont megint hiányoznak az infrastruktúrás feltételei, tehát a reggeli dugók a városba irányulva és délután pedig visszafelé emiatt növekednek, tehát egy ilyen logikai láncolat mentén elég sok kedvezőtlen hatást felsorolni – összegezte Ongjerth Dávid.