Tartós a keresletbővülés a PC-piacon

Enrique Lores, a HP elnök-vezérigazgatója az eredményeket ismertető tájékoztatóján arra panaszkodott, hogy a csipek és más alkatrészek beszállításánál jelentkező csúszások miatt nem is tudták valamennyi megrendeléseiket teljesíteni, pedig a pandémia mellékhatásaként globálisan elterjedt távmunka és az otthoni irodák berendezése még mindig bőven ad nekik munkát. Több ázsiai beszállítójuknál kényszerleállások történtek, ez is nehezítette a dolgukat. A PC-piaci konjunktúrára a következő negyedévekben is nyomást gyakorol az alkatrészhiány, ami gátat szab a növekedésüknek. A HP a várakozásnál gyengébb forgalmat, de a konszenzust verő profitot jelentett: az előző évit 7 százalékkal meghaladó, 15,3 milliárd dolláros forgalomról és 51 százalékkal, 1,1 milliárd dollárra ugró adózott nyereségről számolt be negyedéves jelentésében. A PC-ket és laptopokat magába foglaló üzletág forgalma három százalékkal 10,4 milliárd dollárra esett, miközben a nyomtatástechnikai divízióé 22 százalékkal 4,9 milliárdra nőtt. Az egy részvényre eső profit (EPS) a 84 centes konszenzust 16 centtel verte. Itt a folyó negyedévben 84-90 cent közötti EPS várható, a Wall Streeten 80 centre tippeltek. A nyereség a jövőben amiatt is nőhet, hogy – amint azt Lores belengette –, költségeik emelkedése miatt emelni kénytelenek számítástechnikai termékeik árát.

A Dellnél is a piaci konszenzust felülmúló eredményeket közöltek: bevételi soron 15 százalékos emelkedést és 26,1 milliárd dollárt tüntettek fel, ez szűk félmilliárddal több a konszenzusnál. A 880 millió dolláros tiszta profit 13 százalékkal maradt el a bázisidőszakétól.

A 2,24 dolláros EPS húsz centtel volt jobb a vártnál. Bár a cég a HP-hez hasonlóan javított üzleti évének kilátásain, ám a vezetőik lelkesedése nem ragadt át a befektetőkre: a Dell részvényárfolyamából a HP által felvázolt problémák 4,2 százalékot faragtak le, míg riválisuk 4,8 százalékos mínusszal gyengült reagált az egy időben kiadott gyorsjelentésre.

A Dellnél Tom Sweet pénzügyi igazgató elemzői kérdésre kénytelen volt elismerni, hogy náluk nem mindig időben futnak be a just-in-time szállítmányok, különösen a feszültségszabályozók, a mikrokontrollerek és a kijelzővezérlők esetében jellemzőek a csúszások. A stabil beszállítói hátterük mellett az is a szerencséjük, hogy termékeik közel felét az internetes áruházukban rendelik meg, ott pedig a vásárlókat azon termékeik felé tudják „terelni”, amelyeknél a termelés zavartalannak mondható. Ez is benne van abban, hogy nehézségeik dacára egy százalékponttal, 4-6 százalékosra emelték a folyó negyedév forgalombővülését a megelőző három havihoz képest.