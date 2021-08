Villanymotorra vált a legendás Ford pickup

Minden jel arra utal, hogy a vidéki Amerikát meghódító benzinfaló modell sikerszériája elektromos változatban is folytatódik, hiszen már 120 ezernél is több előrendelést vettek fel a Lightningra, amelynek első példányait a tervek szerint jövő tavasszal vehetik át a szerencsések.

A váratlanul magas érdeklődés kellemes meglepetésként érte a Ford vezetését, amely újabb 850 millió dollárral toldotta meg a beruházás keretét. Jövőre 15 ezres kapacitással számolnak, ez 2023-ra 55 ezerre fut fel, hogy 2024-re elérje a 80 ezret, vagyis az eredetileg tervezett gyártókapacitás dupláját.

A második generációs Lightning premierjét 2025-re tervezik, akkor már évi 160 ezer darabos mennyiséggel számolnak a Fordnál, azaz a duplát is megduplázzák. A tervek pozitív módosítására a részvényárfolyam 1,3 százalékos erősödéssel reagált.

Több beszállítóját is nehéz helyzetbe hozta a Ford, mivel nekik is extraköltséggel kell majd fejleszteniük és arra ma nincs garancia, hogy a Ford valós igényekre szabta a terveit. Iparági szakértők is kétségeket fogalmaztak meg az átállás sebességét illetően, szerintük az egyéni vásárlók már hozzászoktak a benzingőzhöz, bizalmatlanok a jelenleg még eleve mutatványszámba menő villanymotoros pickupok iránt. Náluk sokkal lelkesebbek az üzleti felhasználók, akik vállalkozásuk karbon lábnyomának méretét és vele adójukat is csökkenteni tudják a modell flottába állításával. Elődjével ellentétben a Biden-kormányzat komolyan veszi a klímavédelemmel összefüggő beruházásokat, a villanyautózás feltételeinek, infrastruktúrájának megteremtéséhez például 174 milliárd dolláros tervez fogadtak el.

Fotó: VG

Maga a Ford 2030-ig 30 milliárd dollárnál is többet invesztál az elektromos átállásba és az önvezető autózásba, a korábbi keretet májusban harmadával emelték meg. Akkor jelentették be azt is, hogy a dél-koreai SK Innovationnel közösen két észak-amerikai akkumulátorgyártó üzemet létesítenek. A Ford elektromos kínálata az F-150-es és a Transit áruszállító mellett a Mustang Mach-E SUV-re épül.

Persze a Ford nincs egyedül ezen a terepen, odahaza főként a General Motors és a Tesla állít neki konkurenciát – vagy fordítva.

Rajtuk kívül a Lordstown Motors, a Canoo és a Rivian startupok dolgoznak pickup-projekteken, utóbbiban a Ford is részvényes – emlékeztet a Reuters. A Tesla futurisztikus Cybertruckjának sorozatgyártása többszöri csúszás után talán 2022 második felében elindulhat, a GM is gőzerővel készül a Hummer EV pickup második félévre tervezett próbagyártásával, míg a kicsik egyelőre nem rúgnak labdába ebben a járműszegmensben. Gyanítható, hogy a Ford jövőre az elektromos Transittal is tarolni fog, a futárcégek és kereskedők már nagyon várják az új modellt. Hogy csökkentse költségeit és egyszerűsítse a gyártást, a Ford 2025-től két új platformra építi elektromos modellválasztékát. A cég Európában 2030-től csak a villanyautóival lesz jelen a piacon.