A nyári hónapok optimista hangulatára gyorsan érkeztek az őszi felhők. Legalábbis, ha a dollár szempontjából vizsgáljuk az elmúlt hónapok eseményeit, akkor mindenképpen igaz ez a kijelentés. A korábbi erősödési trend látványosan tört meg, és ha a mai munkaerőpiaci adat is gyengébb lesz, folytatódhat az amerikai deviza leértékelődése.

Fotó: Shutterstock

Annak ellenére, hogy Jerome Powell, a Fed elnöke folyamatosan türelemre intette a gazdaság szereplőit abban a tekintetben, hogy mikor léphetnek a szigorítás útjára, az idei nyár mégis egyértelműen arról szólt, hogy a javuló amerikai makrogazdasági adatok hatására növekedett a várakozás, hogy a kötvényvásárlási programot már az idén elkezdheti leépíteni a jegybank. Sokan a múlt heti Jackson Hole-i találkozó idejére várták, hogy Powell olyan bejelentést tehet, amely egyértelmű irányt mutat majd a monetáris szigorítás felé.

Természetesen ezek a várakozások folyamatosan erősítették az amerikai dollárt az euróval szemben, hiszen a befektetők azt rakták össze belőle, hogy az Egyesült Államokban lényegesen előbb indulhatnak meg a monetáris szigorító lépések, mint az eurózónában.

A folyamatosan beépülő várakozások hatására augusztus elején már az 1,1660-es szintet rohamozta az euró-dollár árfolyam, de néhány elemzés attól sem riadt vissza, hogy az 1,15-os lélektani szint áttörését prognosztizálja a közeljövőre.

Ám a várva várt bejelentés elmaradt. Annak ellenére, hogy néhány Fed-döntéshozó határozottan kiállt a kötvényvásárlás mielőbbi csökkentése mellett, úgy tűnik, hogy az elnök továbbra is az óvatosság elvét vallja, és több veszélyre is felhívta a figyelmet, amivel az elhamarkodott döntés megelőzését próbálta jelezni. Powell szerint a munkaerőpiac ugyan sokat javult, de még nincs abban a stabil helyzetben, amely egy monetáris szigorítást hosszabb távon is megalapozottá tehetne. Ellenben a delta-variáns réme egyre inkább fenyegeti a gazdaságot, és az idei év lendületes növekedését egy pillanat alatt megroppanthatja.

A Fed elnökének makacs ragaszkodása a türelemhez a dollár trendjét is hamar megfordította, és az augusztus eleji szintektől szép lassan eltávolodott az euróhoz viszonyított árfolyama, de ezúttal már egyértelműen a dollár gyengülésének irányába.

Két lépcsőben (Jackson Hole előtt és azt követően) 1-1 százalékot gyengült az amerikai fizetőeszköz az euróval szemben, és lassan az lesz a kérdés, hogy az 1,19-os ellenállási szintet át tudja-e majd törni.

Ebben mindenképpen kulcsszerepük lehet a pénteken nyilvánosságra kerülő munkaerőpiaci adatoknak, amelyek megerősíthetik Jerome Powell óvatosságát, és ezáltal a monetáris szigorítás lehetőségét további hónapokkal elhalaszthatják. Szerdán ugyanis napvilágra került az ADP munkanélküliségi adata, amely egy privát szolgáltató által összegyűjtött adatokon alapszik, de sokszor jó előrejelzőnek tartják a hivatalos állami adat előtt. Az ADP-riport komoly csalódást okozott, és a várt 613 ezer új foglalkoztatott helyett alig több, mint a fele volt a tényleges adatban. Vagyis ezek alapján, ha a mai „Non-farm Payroll”, vagyis a mezőgazdaságon kívül foglalkoztatottak számának hivatalos adata is elmaradna az előrejelzésektől, akkor az ismét a dollár gyengülését okozhatja.

Technikai elemzés eszközeivel vizsgálva a helyzetet kimondható, hogy a júniusban indult dollárerősödési trend az 1,18-os érték áttörésével gyakorlatilag megtört. Ráadásul elég látványos és gyors háromnapos emelkedés követte a kritikus szint átlépését, ami alapvetően megerősítése lehet a trendből való kitörésnek.

Habár az 1,1850 és az 1,1900 között vannak fontosabb ellenállási szintek (különösen az 1,1894-nél futó 38,2 százalékos Fibonacci-szint), az euró-dollár devizapár egyáltalán nem mondható túlvettnek, vagyis bőven van még tere az árfolyam emelkedésének.

Pillanatnyilag öt nap egymást követő emelkedésen van túl az EURUSD, ami indokolna legalább egy korrekciós napot, de összességében az emelkedő irány átveheti az uralmat a következő hetekre.