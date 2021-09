Ma úgy tűnik, hogy részben vagy egészben a villanymotorral történő közlekedésé a jövő, azonban az energiatárolás kérdése még nem eldöntött. Az energiát tárolhatjuk ugyanis akkumulátorban, hidrogénben és akár fosszilis energiahordozókban is. Érdekes, hogy a világ két legnagyobb autógyártója mennyire különböző utakon jár. A 2020-ban legtöbb eladással büszkélkedő Toyota a fejlesztési forrásait három területre osztja: az akkumulátoros villanyautók mellett továbbra is fejleszti a hibrid meghajtásait, és költ az üzemanyagcellás megoldásaira is, ami hidrogén elégetésével fejleszt áramot.

Fotó: Kallus György / VG

A második legtöbb eladással rendelkező Volkswagen-csoport azonban csak az akkumulátoros technológiára fókuszál.

Új stratégiája szerint 2030-ra az Európai Unióban eladott autóinak legalább a 70 százaléka teljesen elektromos lesz, és a VW célja, hogy ez az arány 50 százalék legyen az Egyesült Államokban és Kínában is.

A VW azonban hiába fordítja minden figyelmét erre, az akkumulátoros villanyautók piacán még le van maradva a csak ezzel a technológiával dolgozó Tesla mögött.

Míg ugyanis a Tesla az idei első fél évben már több mint 380 ezer akkumulátorral rendelkező tisztán elektromos járművet adott el, addig a VW 154 ezer értékesítéssel a harmadik ezen a listán.

Az eladások azt mutatják, hogy az akkumulátoros villanyautók térnyerése folyamatos, a hidrogént használó járműveké nem, de példányszámban még mindig a hibrid autók vezetnek az előbbiekkel szemben. A hidrogéntechnológia viszont a jövőben valószínűleg felértékelődik.

Ma még kérdéses tehát, hogy melyik technológiába érdemes befektetni. E tekintetben még azok sincsenek azonos állásponton, akik a legtöbb információval rendelkeznek, így a kockázatok mérséklése miatt érdemes lehet olyan befektetést keresni, amelyben a legtöbb fejlesztési irány megtalálható. Alkalmas megoldásnak tűnik erre a Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF, amelyben megtalálható a Tesla, a Toyota és a VW is, vagy épp olyan cégek papírjai, amelyek közvetve segítik az autóipar mostani átalakulását.