Keresztbe tett az Apple a Facebooknak

Az Apple előírta, hogy az adatgyűjtést és a követést a felhasználóval közölni kell és egy felugró ablakban jóvá is kell velük hagyatni.

Ha ez nem történik meg, akkor bezárul az ajtó a folyton visszatérő reklámok előtt. Bár a nyomkövetés menüpont kilövésével eleve le lehet tiltani vagy szűrni lehet felhasználói szokásokat monitorozó alkalmazásokat, a tapasztalat szerint rengetegen nem élnek ezzel a lehetőséggel.

Fotó: Shutterstock

A mobilreklám-elemzők viszont úgy vélik, hogy ha az applikáció közvetlenül kezdeményezi a nyomkövetés engedélyezését, az háromból két felhasználónál azonnali elutasító reakciót vált ki, de az sem garantált, hogy a „maradék” egy ember automatikusan az igen gombot nyomja meg. Mindez komoly nyomást gyakorol a Facebook hirdetési bevételére, amely 98 százalék feletti arányt képvisel a teljes árbevételben. A negatív hatás már a második negyedévben is jelentkezett, de a most záruló harmadik negyedévben az akkorinál is erősebben érvényesül. Konkrét számadatokat erről nem tett közzé a Facebook, de mivel fél Amerika iPhone-t használ, a helyzet komolyan veendő.

A Facebook rossz előérzete mindenesetre beigazolódott, a cég még az Apple szoftverfrissítése előtt arra panaszkodott, hogy nehézkesebb lesz a fogyasztói célcsoport elérése a nála hirdető vállalatok számára. Az viszont furán jött ki, hogy épp a Facebook fenyegetőzött perrel az Apple ellen, piaci erőfölénnyel való visszaéléssel vádolva őket, a kisvállalkozások ellehetetlenítését a számlájukra írva. A kereset beadásáról már nem érkezett hír. A nyomkövetés engedélyezését követő felhasználói aktivitás – ami vásárlásba vagy applikációk letöltésébe torkollik – megváltozását 15 százalékkal elmérte a Facebook, de hogy mihez képest és ez milyen anyagi hatással jár, annak kiszámításához nem adott támpontot a cég. Hogy nem pozitívval, az az egy biztos.

A hirdetők is panaszkodnak, hogy sokkal nehezebben találják meg a vevőiket, ráadásul a Facebooknál a kis- és közepes vállalkozások alkotják a hirdetők derékhadát, náluk pedig minden egyes dollár hatékony elköltése alapvető fontosságú.

A Facebook a második negyedévet 28,58 milliárd dolláros hirdetési bevétellel zárta, ez 56 százalékkal volt magasabb a pandémia 2020 tavaszi kitörésének időszakához képest. A júliusi gyorsjelentés után mégis 4,4 százalékkal ereszkedett az árfolyam, miután Dave Wehner pénzügyi igazgató utalt arra, hogy gondjaik lehetnek majd az iPhone-os hirdetésekkel. A profitfigyelmeztetéssel felérő mondatok mostani felmelegítése egy blogbejegyzésben történt, a következményeire az október végén esedékes harmadik negyedéves gyorsjelentés ad majd választ.

Váratlan hír volt az is, hogy 13 éves szolgálat után bejelentette távozását Mike Schroepfer, a Facebook technológiai fejlesztéseiért felelős igazgatója. A virtuális valóság, mesterséges intelligencia és blokklánc technológiák alkalmazásában és fejlesztésében elismert szakember az utóbbi fél évtizedben a legnagyobb név, aki a felmondott Mark Zuckerbergnél. Igaz, úgy megy, hogy marad: tanácsadói szerepkört tölt be a jövő évtől.