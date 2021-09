Az elmúlt hetekben, a nagyon jól sikerült második negyedévet követően új csúcsra emelkedett a BUX index s egyre távolabb kerül a „misztikus” 50 000 ponttól. Ráadásul, hasonlóan a nyugat európai nagyobb mutatókhoz, itt sem látunk komoly korrekciót az árfolyamban.

Felmerül a kérdés, hogy a BUX-ban jött jóval későbbi emelkedést követően, mire számíthatunk.

Először is a második negyedév olyan értelemben történelminek tekinthető, hogy a cégek profittömege nem csak történelmi magasságba emelkedett, de gyakorlatilag szinte minden vállalat, egyszerre tudott pozitív meglepetést felmutatni, amire nem volt példa még a magyar börzén.

Fotó: Kallus György / VG

Ez a nagyon jó piaci környezetnek volt köszönhető, na meg természetesen annak, hogy a cégek megragadták a lehetőségeket. Sőt még az óvatos második féléves kilátások is jónak tekinthetők.

A BUX értékét egyértelműen a három nagy részvény, az OTP, Mol és Richter határozza meg, hiszen rendre 43, 23 és 22 százalékos súly képviselnek az indexben, amely az index 88 százalékát jelenti. Ezek közül az OTP a legizgalmasabb, olyan értelemben, hogy a súlya ezen belül is a legnagyobb, és a jövőbeli kilátásai is attraktívak. A hitelezés dinamikusan bővül, miközben a kockázatos hitelállomány relatíve alacsony, s még a hiteltörlesztési moratóriumból adódó kockázatokra is megfelelőnek tűnő tartalékokat képzett.

Mindeközben megkezdődött a kamatemelési ciklus, amely fokozatosan átárazza a hiteleket, miközben a forrás oldali költségek nagy valószínűséggel nem változnak egy darabig számottevően, azaz a kamatrések is javulásnak indulhatnak. (Megállt a csökkenés, s stagnálást láthattunk, az elmúlt három negyedévben.)

Emellett még nem is beszéltünk az akvizíciók jótékony hatásról, amelyet egyszerűen úgy érthetünk meg, hogy a gyakorlatilag nulla kamatozású pénzt (vételárat) viszonylag jó jövedelmezőségű bankokba fektette. A legutóbbi és legnagyobb akvizíciónak, a szlovén Nova KBM banknak az eredményre vonatkozó pozitív hatása pedig csak jövőre, az akvizíció lezárást követően jelenik meg. A jó eredmény és pozitív kilátások hatására, jelentős célárfolyam emelések érkeztek a bank részvényre. Már 23 ezer forintos célárfolyamot is láthatunk. Ha az elemzői célárfolyamok átlaga 19 200 forint s hasonlóan járunk el a többi részvény esetében is, akkor a BUX indexre 56 000 – 57 000 pont körüli értéket kapunk, mint cél, azaz ez alapján van még tere az emelkedésnek.