Megijesztette a befektetőket a Wall Street-i csatában elhíresült GameStop csalódást keltő gyorsjelentése. Bár a redditor kedvenc részvénypiaca jelentősen csendesedett az elmúlt hónapokban, a mémpapírok rajongói mégsem tágítanak a placcról. Ám ezúttal a fanok sem voltak elegen, mert a riport publikálása után a cég részvényei közel 9 százalékot estek a zárás utáni kereskedésben.

Fotó: Jakub Porzycki / NurPhoto / AFP

A cég egy részvényre eső vesztesége 76 cent volt, míg az elemzők 67-et vártak, azonban a bevétel soron jobban teljesítettek, 1,18 milliárd dollárt értek el, szemben a várt 1,12 milliárddal. Ami 26 százalékos emelkedés év per év alapon. Igaz, a bázis harmatgyenge volt, hiszen tavaly ilyenkor 27 százalékos esést jelentettek ezen a soron.

A cégnek szinte nincsenek adósságai, azonban hiába emelkedik dinamikusan a bevétel, ha a vállalat nem tud profitábilisan működni – mondta a VG-nek Török Lajos, az Equilor vezető elemzője. Hozzátéve: a cég új vezérigazgatója megváltóként érkezett a mémrészvénytársaság élére, azonban a mostani vártnál nagyobb veszteség bejelentése után nem volt hajlandó válaszolni az elemzői kérdésekre, ami ritkán jelent jót a piacokon. Így hiába nézték 22 ezren a cég elemzői hívását a YouTube-on, mert az mindössze 10 perces volt, és kérdéseket sem lehetett feltenni.

A Wall Street Journal kicsit mentegette a vállalatot, de továbbra is csak a rajongóknak ajánlotta a papírt. Valóban mentségként szolgálhat, hogy a cég bevételének több mint fele a játékhardverektől és tartozékaiktól függ. Miközben a Sony és a Microsoft következő generációs PlayStation és Xbox konzoljai továbbra is hiánycikknek számítanak a piacon, elsősorban a globális csiphiány miatt, ami jövőre is meghatározó lehet a piacon. Így a GameStop által értékesített konzolok és kiegészítők gyártását is alááshatja.

Az amerikai tőzsdei lap szerint az is a befektetői türelem mellett szól, hogy az új menedzsment alig 3 hónapja állt munkába. Ám azt mégis riasztónak tartják, hogy továbbra sem tudni, milyen stratégiát követ cég, miként válaszol a kihívásokra.

Jellemző, hogy az új vezérigazgató, Matt Furlong még csak meg sem említette a „videójáték” vagy a „konzol” szavakat az elemzői videókonferencián – emelte ki a Wall Street Journal.

A rajongókat mindezek a körülmények aligha zavarják, hiszen egyéves visszatekintésben még mindig „ezerszázalékos” pluszban van a kurzus.