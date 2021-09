A 2021-es év elején az angol font árfolyama körülbelül 15 százalékkal volt gyengébb az euróhoz képest, mint a 2016. júniusában megtartott népszavazás estéjén. Az árfolyam-ingadozást és az angol font értékét a Brexit jelentősen befolyásolta. 2017-ben, valamint 2019-ben további tartós esés következett be és 2019 augusztusában mélypontjára zuhant az angol font. A fokozott bizonytalanság, a kereskedelem növekedésére vonatkozó elvárások, a tartós politikai instabilitás minden pénzintézetet arra ösztönzött, hogy váljanak meg angol fontjaiktól.

Fotó: pixabay

Az árfolyamok változását a kereslet és a kínálat törvénye határozza meg, eszerint változik. Ha egy árfolyampár esetében az egyik felértékelődik, akkor a másik biztosan leértékelődik. Az egyik valutából az emberek többet vásárolnak, míg a másikból sokkal többet adnak el. A Brexit szavazás óta csökkent a kereslet az angol fontra.

A Brexit megállapodás január elsején lépett életbe, ekkor az angol font az amerikai dollárral szemben enyhén 1,12 euróra tudott erősödni. Mi várható hosszabb távon? Több kutatóközpont szerint is (pl.Changing Europe) a Brexit gazdaságra gyakorolt hatása nagyon lassan fog jelentkezni. A központ becslése szerint 15 év alatt 4,9 százalékkal fog zsugorodni az Egyesült Királyság gazdasága. Az elmúlt évek angol font gyengülése valószínűleg tovább folytatódik. Itt csak az a kérdés, hogy ezek a hatások mennyire gyorsan fognak majd érvényesülni, bekövetkezni.

Érdemes-e fontban megtakarítani? A válasz ugyan nem egyértelmű, de mégis a józan ész azt diktálja, hogy ne takarítsunk meg angol fontban, hiszen annál még a dollárban történő megtakarítás is jobb lehet. Az Egyesült Királyság is úgy véli, hogy nagyon sok vagyon fog kiáramolni fontból dollárba. A londoni tőzsde amúgy is ki van téve az eladás veszélyeinek, hiszen itt koncentrálódnak a gáz-, olaj- és bányavállalatok. A brit államkötvényeknek jelenleg kedvez, hogy a kockázatosabb kötvényekből ide menekülnek, de a külföldi vásárlók még mindig bíznak abban, hogy a font felértékelődik és a jelenlegi zavaros időszak hamar rendeződik.

Magyarországon az MNB árfolyam és az OTP árfolyam segít abban, hogy naponta nyomon követhessük a legfrissebb angol font árfolyamokat ezért a honlapokat érdemes minden reggel ellenőrizni. Ha angol fontban van a megtakarításunk akkor kifejezetten fontos, hogy a friss árfolyamokkal tisztában legyünk. Amennyiben a közeljövőben utazást tervezünk az Egyesült Királyságba, akkor érdemes kiválasztani az angol font váltására azt a napot amikor zuhan a font, hiszen ekkor sokkal több fontot kaphatunk forintunkért, így az is elképzelhető, hogy jóval olcsóbban ússzuk meg az utazást, mint azt eredetileg terveztük.