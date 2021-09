Elégedettek lehetnek a részvényesek a PannErgy első féléves teljesítményével, a geotermikus energiát hasznosító társaság ugyanis minden fontosabb soron a tavalyit jócskán meghaladó eredményszámokról jelentett.

Fotó: Krizsán Csaba / MTI

Az erős hathavi eredményre a júliusban publikált termelési jelentés alapján is lehetett számítani, melyben – a megszokottnál hűvösebb tavaszi időjárás mellett a korábban végrehajtott hatékonyság- és kapacitásnövelő beruházásoknak köszönhetően – a 2020-asnál 8 százalékkal magasabb, 955 Terajoule (TJ) hőenergiát értékesített. Időarányosan ezzel némileg meg is haladta a vállalat az idénre kitűzött vezetőségi terveket, a 2021 egészére vonatkozó, 1733 TJ hőértékesítési célkitűzését pedig továbbra is teljesíthetőnek tartja.

A társaság teljes árbevétele nyolc százalékkal 3,44 milliárd forintra, ezen belül hőértékesítésből származó forgalma 10 százalékkal 2,96 milliárd forintra nőtt. A villamos energia értékesítés további 424 millió forintot tett hozzá a konszolidált forgalomhoz, amit néhány tíz milliós egyéb tétel egészített ki, a vállalat debreceni ipari ingatlanjainak hasznosításához kapcsolódóan. A PannErgy ügyfélköre továbbra is meglehetősen koncentrált, az összforgalom 84 százalékát ugyanis három vevő adta.

Mivel az értékesítés közvetlen költségei ennél lényegesen szerényebb ütemben, 4 százalékkal emelkedtek, így a bruttó fedezet is nagyot javult, és átlépte az egymilliárd forintot, a tavalyinál közel ötödével magasabb fedezeti szintet eredményezve.

Ezzel párhuzamosan az igazgatási és az általános kiadásokat is kordában tartotta a PannErgy, az EBITDA a fentiek együttes hatására hét százalékkal 1,56 milliárd forintra emelkedett, a bázisidőszakhoz képest változatlan, 45 százalékos EBITDA hányad mellett. Mivel a 2021-re megcélzott 2,8-2,88 milliárdos EBITDA több mint felét hat hónap alatt megtermelte, így nem jelent meglepetést, hogy az éves alapon 11 százalékos bővülést feltételező idei eredménytervet is megerősítette a vállalatcsoport.

A forgalomnál és az EBITDA-nál is jóval dinamikusabban nőtt az üzemi eredmény (EBIT) és az adózott nyereség. Előbbi harmadával szárnyalta túl 2020 azonos időszakában mutatott teljesítményt, míg a nettó nyereség több mint hétszeresére, 664 millió forintra ugrott. Ebben szerepet játszott a tavalyihoz képest lényegesen mérséklődő pénzügyi veszteség is, amit az euróval szemben számottevően erősödő forinton elkönyvelt, nem realizált árfolyamnyereség okozott.

A közeljövő kilátásai is kedvezőek, a cégcsoport várakozásai szerint az eddigi és a tervezett beruházások, valamint fejlesztések révén az éves EBITDA termelőképesség 340-380 millió forinttal növekedhet a következő két évben. Ezzel jövőre 3–3,1 milliárd forint, 2023-ban pedig 3,15–3,25 milliárd forint konszolidált EBITDA is elérhető lesz. Utóbbi csak akkor, ha a Miskolcra tervezett új kútfúrás valóban megvalósul, annak elvetése esetén 2023-ban is a 2022-re vonatkozó EBITDA várakozása lehet irányadó.