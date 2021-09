A sztárbefektető alaposan hozzányúlt portfoliojához az utóbbi napokban.

Fotó: Bloomberg / Getty Images / Alex Flynn

Wood az elmúlt időszakban azt is megjegyezte, az amerikai gazdaság növekedése lassul, és szerinte a jövő évi előrejelzésekből is vágni kellene. Nemrég új növekedési részvények felé is nyitott a guru, mindkét szóban forgó társaságra erőteljes vételi ajánlásokat tartanak érvényben az elemzők.









Az egyik papír, amit Wood nemrég hozzáadott az alaphoz, a Verve Therapeutics nevű biotechnológiai társaság. Ez a vállalat új megközelítést alkalmaz a szív- és érrendszeri betegségek kezelésében, két készítménye preklinikai fejlesztési fázisban van. A VERVE-101-el mindössze egyszer elvégzett kezelés az artériák elzáródását akadályozná meg, ami jelentős előrelépés lenne a mostani, hosszú távú gyógyszeres kezelés helyett. A további kutatásokhoz szükséges tőkebevonás érdekében a Verve idén júniusban tőzsdére lépett, A részvények kibocsátási ára 19 dollár volt, összesen 14 millió értékpapírt vittek a NASDAQ-ra. A bevezetés sikeres volt, több mint 306 millió dolláros bruttó bevételt gyűjtöttek össze. A részvény 31 dollár felett zárt az első kereskedési napon, ára azóta megduplázódott. Wood nem akart kimaradni a növekedésből, csaknem 550 ezer részvényt vásárolt, 34 millió dollárért. Egyetért a döntéssel Etzer Darout, a Guggenheim elemzője is. Azt mondta a CNBC-nek, a Verve fejlesztései még korai fázoisban vannak, a további tesztek hathatnak az árazásra is, de valóban áttörést hozhatnak az érelmeszesedés kezelésében. Egyúttal 74 dolláros célárat adott a papírokra, ami még 33 százalékos felértékelődési potenciált jelent.





Nagy növekedés előtt állhat a DraftKings online fejlesztő cég is. A társaság a fantasy sportok világába kalauzolja el felhasználóit, a befektetőket is elbűvölte a vállalat, ugyanis áprilisi bevezetése óta megháromszorozta részvényeinek értékét. A DraftKings az elmúlt hetekben kaszinójátékokkal, és online sportfogadással bővítette kínálatát. Második negyedéves jelentésük szerint éves szinten 320 százalékkal növelték árbevételüket. Wood már a kezdet kezdetén vett a papírjaikból, most azonban nagybevásárlásról döntöttek, ugyanis az ARK felvásárolta a társaság bő 9 millió részvényét, több mint megduplázva, 800 millió dollár fölé emelve részesedését a DraftKingsben.





Közben Cathie Wood cégei több mint 81 600 darab Tesla részvényt adtak el, ami 62 millió dollárt tesz ki. Ugyanakkor nem arról van szó, hogy a befektető ne hinne a május óta több, mint 30 százalékot dráguló papírokban. A stratéga a CNBC-nek azt mondta, folyamatosan felülvizsgálják portfóliójukat, és sokszor eladnak részsedéseikből, így teremtenek tőkét arra, hogy eddig viszonylag ismeretlen cégekbe fektessenek.