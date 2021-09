Ilyenkor, ha nem tudnak erősödni ezek az eszközök már önmagában egy árulkodó jelről beszélhetünk, miközben kedvezőtlen esetben még a korábbinál is rosszabbra fordulhat a sorsuk. Időnként kialakulnak a fentihez hasonló helyzetek, bár ezeket a rövid távú alulteljesítéstől, és a közelgő fordulattól nem is könnyű elválasztani elsőre.

Az arany kapcsán is hasonló helyzet áll most fenn, a monetáris politika elég laza, kimondottan támogató, a kötvénypiaci reálhozamok nagyon gyengék, az arany viszont már egy éve nem tud erősödni. Persze sokan vannak, akik pro és kontra érveket hoznak most fel, véleményünk szerint viszont érdemes figyelni az aranyat, de főleg az aranybányacégeket.