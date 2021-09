Tövig nyomta a gázpedált a BÉT augusztusban

A jelentős élénkülés annak ellenére következett be, hogy a koronavírusos fertőzések számának globális emelkedése továbbra is nagy hatást gyakorol a nemzetközi börzékre, több európai és ázsiai részvénymutató is vegyes mozgást mutatott. Az elmúlt hetekben kialakult afganisztáni helyzet pedig elsősorban a tengerentúli befektetők kereskedési kedvét befolyásolta kedvezőtlenül.

Mindezek ellenére mind az S & P 500, mind a Dow Jones új rekordot állított fel a múlt hónap során, az S&P 500 26-án 4496 ponton, a Dow Jones pedig 16-án 35 625 ponton zárt.

Eközben újabb történelmi mérföldkőhöz ért a BUX index is. A Budapesti Értéktőzsde első számú mutatója augusztus 6-án több mint három évtizedes története során először zárt 50 000 pont felett. A hónap hátralévő részében stabilan 50 ezer pont felett tartotta magát, esetenként az 52 ezer pontot is átlépve.

Legmagasabb napi záróértékét – 52 289 pontot – 18-án érte el, végül 51 970 ponton zárta a hónapot, ami 6,9 százalékos növekedést jelent az előző hónaphoz képest.

A kereskedés azonban továbbra is a blue chipekre koncentrálódott. Az OTP aránya az összforgalmon belül 51,2 százalékot tett ki, míg a Richterre 23,5, a Molra pedig 18,1 százalék jutott, azaz a három vezető részvény együttesen értékben az üzletkötések 93 százalékát hozta. Az elitklubon belül a bankpapír az árfolyamerősödést tekintve is aranyérmes lett, hiszen 9,4 százalékkal, 17 850 forintra drágult.

Érdemes még kiemelni a Waberer’s teljesítményét: a kurzus a második negyedéves jelentést, majd az azt követő céláremelést követően kezdett raliba. Végül a hónapot 34 százalékos emelkedéssel zárta.

A befektetési szolgáltatók versenyében a Wood & Company került fel a csúcsra 126 milliárd forint értékű részvényforgalommal, a második és a harmadik helyen a Concorde és az Erste Bank zárt 106, illetve 93 milliárd forinttal.

Az árupiacon az utolsó nyári hónap is mérsékelt kereskedést hozott, a szekció összesen 796 millió forint értékű kontraktust bonyolított le.

Ennek 79 százalékát a takarmánykukorica adta 630 millió forinttal, a második helyen a búza végzett közel 77 millió forinttal, míg a takarmányárpára 53 millió és a takarmánybúzára 36 millió forint értékben születtek kötések.