A második negyedévben tovább fokozódott az AutoWallis csoport árbevétel-növekedésének üteme az elsőhöz képest, így a tőzsde autós vállalata összességében 97,7 milliárd forintos árbevételt ért el fél év alatt, ami 156 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi adatot. Mindez azt jelenti, hogy a vállalat hat hónap alatt nagyobb árbevételt ért el, mint a tavalyi teljes évben.

Fotó: Móricz-Sabján Simon

A kiemelkedő teljesítmény az organikus bővülés mellett a csoport tavalyi régiós tranzakcióinak köszönhető. A több mint két és félszeres árbevétel-növekedésnél is nagyobb ütemben nőtt a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett vállalat eredménye:

a menedzsment megítélése szerint a társaság eredménytermelő képességét legjobban bemutató EBITDA több mint a négyszeresére, 3,2 milliárd forintra (+320 százalék), ugrott, miközben a teljes átfogó eredmény 1,2 milliárd forint nyereség volt, szemben a tavalyi 854 millió forintos veszteséggel. Mindezek alapján az AutoWallis egy részvényre jutó eredménye (EPS) 3,52 forint volt az év első hat hónapjában.

Ormosy Gábor, a társaság vezérigazgatója az első féléves teljesítményt értékelve elmondta, hogy a koronavírus-járvány harmadik hulláma ellenére jelentős bővülést mutat a csoport tevékenysége. Mindez ráadásul a működési hatékonyság javulása mellett történik, ami megfelel az AutoWallis által meghirdetett stratégiában lefektetett céloknak. A vezérigazgató hozzátette, hogy az eddigi eredményeket a növekvő globális chiphiány sem befolyásolta, mert ugyan a kínálat akadozása az év eddig eltelt részében bizonyos márkák esetében az értékesítés lassulását okozta, ugyanakkor javultak az értékesítési árrések, és a használtautó piacon is árnövekedés volt tapasztalható, így az eredményesség szempontjából is pozitív a szaldó. Eközben ugyanakkor az autógyártóknál fellépő gyártási nehézségek a piac egészét érintően már éreztették kedvezőtlen hatásukat, és ezek a következő időszakokban is befolyásolhatják a volumeneket. A társaság 2021-ben 200 milliárd forint feletti árbevétellel számolt terveiben, de ezt elsősorban a chiphiány miatti szállítási késedelmek miatt az első félév kiemelkedő eredményei ellenére jelenleg nem látja biztosíthatónak. Az értékesítési volumen (darabszám

és árbevétel) várható elmaradása ellenére a társaság várakozása szerint a fedezet- és eredménytermelő képesség nem csökken, és továbbra is 6 milliárd forint körüli EBITDA várható.

Az AutoWallis mindkét üzletágának árbevétele nagyot ugrott az első félévben: a nagykereskedelmi üzletág elsősorban az idén év elején indult, négy országra kiterjedő Opel értékesítés miatt közel megháromszorozva, 54,9 milliárd forintos árbevételt (+181 százalék) ért el. A társaság kiskereskedelmi üzletága az organikus fejlődés mellett szintén a tavaly végrehajtott akvizícióknak, tranzakcióknak köszönhetően több mint megduplázva (+130 százalék), 42,7 milliárd forintos árbevételt mutatott fel. A kedvező gépjármű-értékesítési trend mellett a koronavírus-járvány által korábban komolyan sújtott gépjárműkölcsönzés területén is növekedés volt tapasztalható, több mint duplájára (+101,5 százalék), 66 183-ra ugrott a bérleti napok száma. A társaság értékesítési stratégiájának átalakítása eredményes volt: turisztikai célú utazás hiányában hosszabb bérleti eseményekre állt át a vállalat, míg a rendelkezésre álló flotta kismértékben, 9 százalékkal bővült, így a működési hatékonyság javult.

A szerviz órák tekintetében is folytatódott a kedvező trend: a tavaly lezárt tranzakciók és az organikus növekedés hatására összességében két és félszeresére (+163,6 százalék), 62 666 órára emelkedtek, de a bővülés organikusan is 67 százalékos volt.

Az első félévben az AutoWallis csoport növekvő hatékonyság mellett működött: az eladott áruk beszerzési értékének (ELÁBÉ) növekedési üteme 2 százalékkal elmaradt az árbevétel bővülésétől, melynek eredményeképpen a társaság fedezet termelése 11,5 százalékról 12,3 százalékra növekedett. A személyi jellegű ráfordítások 208 százalékos emelkedése a tavaly végrehajtott tranzakciók eredménye, amelyek következtében egyrészt emelkedett az átlagbér, másrészt a csoport átlagos statisztikai létszáma 355 fővel 686-ra nőtt.