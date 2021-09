Új tagokkal bővül a DAX-index

Ekkora átrendeződésre 33 évvel ezelőtt volt legutóbb példa, s most is csak azért kerítenek erre sort, mert a Wirecard tavaly több milliárd eurós kárt okozva összeomlott, vezetői pedig jelenleg is bírósági tárgyalásukra várnak. A fintech-titán két évig dicsekedhetett a DAX-tagsággal, olyan illusztris társaságokkal egyetemben, mint a Volkswagen, a Siemens vagy a Bayer.