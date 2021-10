Az ingatlankezelés az elmúlt években önálló, virágzó iparággá nőtte ki magát Kínában, olyannyira, hogy Hongkongban több tucat cég lépett tőzsdére ebből az alágazatból – írja a Wall Street Journal. Hozzátéve: nemcsak őrzik és takarítják az épületeket, de a gyermekfelügyelet, az élelmiszerek tömeges vásárlása, a lakások viszonteladásában való segítség és a fejlesztők értékesítési irodáinak irányítása is a tevékenységi körükbe tartozik. Ráadásul, sok kezelővállalat mögött maguk az ingatlanfejlesztők vagy azok irányító részvényesei állnak. Az amerikai tőzsdei lap szerint ezek a cégek szinte mentőövvé váltak a tulajdonosaik számára. Emlékeztettek, hogy a hónapok óta „gyengélkedő” Evergrande is az ingatlankezelő egységét próbálta értékesíteni versenytársának.

Piaci elemzők szerint az ingatlankezelők jelentik most a legjobb befektetési lehetőséget a kínai ingatlanpiacon.

Mert ezek a cégek akkor is növekedni tudnak, ha az újlakás-értékesítések akadoznak. A meglévő lakások tulajdonosai továbbra is fizetik a bérleti díjat, igénybe veszik a szolgáltatásokat, a használt lakások értékesítése is jövedelmező, s összességében az ingatlankezelés bevételei jól kiszámíthatóak, mert hosszú távú szerződések jellemzik az alágazatot.

Fotó: Vivian Lin / AFP

Kevésbé aggaszt bennünket az ingatlankezelési piacra nehezedő szabályozási nyomás, mert nincs monopólium az alágazatban, s az ingatlankezelési díjak nem jelentenek olyan nagy terhet a háztartásoknak, mint a lakásvásárlás vagy az oktatási költségek

– hangsúlyozta Rebecca Jiang, a JP Morgan részvényportfólió-menedzsere. Hozzátéve: a JP Morgan Asset Management most kerüli a kínai fejlesztő cégek befektetéseit, s inkább az alapkezelő társaságokat részesíti előnyben.

A kínai ingatlankezelési alágazat bevétele tavaly 1,18 billió jüan volt, ami 185 milliárd dollárnak felel meg, s a cégek körülbelül 8,15 millió hektárnyi területet kezeltek a China Real Estate Information Corp. adatai szerint. Míg a FactSet elemzői konszenzusa azt prognosztizálja, hogy az öt legnagyobb kínai ingatlankezelő árbevétele 2023-ig évente 29-53 százalékkal nőhet.