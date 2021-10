Enyhe csökkenéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék csütörtökön, miután ismét a figyelem középpontjába kerültek a kínai ingatlanszektorral kapcsolatos aggodalmak, és sorjáztak a vállalati gyorsjelentések.

A hatszáz legnagyobb európai vállalat árfolyamának változását követő Stoxx Europe 600-as index 0,08 százalékos mínuszban, 469,71 ponton zárt, de napközben 0,6 százalékos veszteségben is járt. A nap nyertesei a gazdasági ciklusok alakulásától függetlenül teljesítő, illetve a nagy növekedési potenciállal rendelkező vállalatok voltak, árfolyamuk emelkedése jórészt ellensúlyozta a bányaipari vállalatok veszteségeit, illetve a csalódást keltő profit-előrejelzések hatását.

ahol több mint két hétig tartó felfüggesztés után csütörtökön lehetett ismét kereskedni a részvényekkel. Az Evergrande előző nap közölte, hogy meghiúsult az ügylet, amelynek keretében ingatlankezelő részlegének 51 százalékát 2,58 milliárd dollárért eladta volna a Hopson Development dél-kínai székhelyű ingatlanvállalatnak.

A nagy kínai kitettségű bányaipari vállalatok árfolyama jelentősen csökkent a vasérc- és az alapfémárak zuhanásával párhuzamosan. Az Anglo American Londonban jegyzett részvényeinek árfolyama 2,7 százalékkal csökkent, jóllehet a vállalat kitermelésének 2 százalékos emelkedéséről számolt be a harmadik negyedévről.

Egyik a másik után sorra figyelmeztetett, hogy az ellátási láncok zavarai és az áremelkedések nem átmeneti, hanem elhúzódó jelenségek, amelyek a jövőben hatással lesznek a jövedelmezőségre.

Európa legértékesebb technológiai vállalata, a német SAP árfolyama 3,2 százalékot esett, mivel a pozitív harmadik negyedéves eredmények dacára nem nyűgözték le a befektetőket a vállalat kilátásai, különös tekintettel a licenc-előrejelzésre.

A banki részvények is alulteljesítők voltak 0,4 százalékos eséssel, jóllehet a brit Barclays és a finn Nordea is a vártnál jobb eredményekről számolt be.