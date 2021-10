A harmadik negyedéves jelentési szezon dübörög, és a pénzügyi szektor eddigi jelentései erős negyedévről árulkodtak, ami kitarthat akár 2022-ig is. Tipikusan a jelentési szezont a pénzintézetek kezdik, és a jelentések alapján a legjobban teljesítő vállalatok a befektetési bankok voltak. Például a Goldman Sachs befektetési banki üzletága 88 százalékos növekedést ért el, a Morgan Stanley hasonló üzletága pedig 67 százalékos bevételbővülést könyvelt el.

Fotó: Shutterstock

Az elemzések alapján a felülteljesítés folytatódhat a negyedik negyedévben is. Ez annak is köszönhető, hogy a pandémia alatt a cégek megnövelték a készpénzállományukat, így van muníciójuk felvásárlásokra, illetve egyesülésekre, ami növeli az M&A tranzakciókat. Idén a kedvező környezetben felülteljesített a befektetési bankok árfolyama, a Goldman Sachs részvénye 56 százalékot ralizott, de a Morgan Stanley is 48 százalék pluszt produkált, felülmúlva a pénzügyi szektor átlagos 37 százalékos emelkedését és az S&P 500 20 százalékos ez évi teljesítményét is.

A felvásárlásokon kívül a nyilvános részvénykibocsátások száma is rekordszinteken van, hiszen a harmadik negyedévben 199 nyilvános kibocsátás történt az amerikai piacon, közel 50 milliárd dollárt gyűjtve. Minél több új kibocsátásról döntenek, annál jobb teljesítményt produkálhatnak a befektetési bankok. Itt érdemes kiemelni ismét a Goldman Sachsot, Morgan Stanley-t és a JPMorgant, hiszen ez a három cég kapja a legtöbb tanácsadói díjat.

Ugyan a Federal Reserve várhatóan még 2022 második negyedévéig nem emel kamatot, de amint megkezdődik a kamatemelési ciklus az Egyesült Államokban, a bankok bevételei tovább növekedhetnek a hitelkihelyezéseken keresztül, tehát ebből az irányból is pozitív trend látható, melyből viszont már elsősorban a kereskedelmi bankok profitálhatnak.

A pénzügyi szektor értékeltségét is érdemes figyelni, ugyanis a könyv szerinti értékeltsége a szektornak 1,7-es, míg az ötéves átlag csak 1,4-es szorzó, tehát minimálisan túlértékeltnek tűnhet, amit azonban a kedvező jövőbeli kilátások és a jelenlegi átlag fölötti jövedelmezőség is indokol.