Az amerikai tőzsde ismét emelkedő irányba fordult a múlt hét vége felé. Az S&P 500 napi bázisú grafikonján látható, hogy a csökkenő trend megtört a csütörtöki zárás nyomán, pénteken pedig az 50-es átlag fölé került a jegyzés. Jelenleg a legközelebbi ellenállás 4484 környékén húzódik, az azt követő pedig 4550 közelében. Az RSI indikátor helyzete alapján az utóbbi szint elérhetőnek látszik. Ha a jegyzés délnek venné az irányt, támasz 4351, illetve 4304 közelében várja a csökkenő indexet.

Heti bázison a középtávú kilátások azt mutatják, hogy az index várhatóan ismét megközelíti a mindenkori csúcs szintjét (4549), és a döntő az lehet, hogy a jegyzés képes-e új csúcson zárni.

Ha nem, akkor kettős csúcs elnevezésű alakzat formálódhat, ami egy felső trendfordulást jelző alakzat, és az emelkedő trend csökkenőbe fordulását jelezheti.

Fotó: Móricz-Sabján Simon / VG

Eközben a német DAX40 is kikeveredett a gödörből, és sikerült a fennálló csökkenő trend alól is kijönnie a napi bázisú grafikon szerint. A legközelebbi ellenállás az emelkedés számára az 50-es átlag, majd 15 732 következik, amit 16 030 követhet. Lefelé 15 000 közelében húzódik a legközelebbi támasz. Középtávon itt is új történelmi csúcson történő zárás jelenthet esélyt a további emelkedés számára.

Budapesten a BUX index a napos bázisú grafikonon már másodszor sértette meg az augusztus vége óta tartó emelkedő trendet. Rövid távon csökkenésre utal az RSI indikátor eladási jelzése is. A legközelebbi támasz szintje 53 210 közelében van, amit 50 865 követ. Az emelkedés folytatódásához a legutóbbi csúcs, 55 297 feletti zárás(ok)ra lenne szükség. Heti bázison az emelkedő trend még ép, az RSI helyzete és értéke viszont korrekció lehetőségét mutatja, ugyanis az indikátor hosszabb ideje tartózkodik a 70-es érték felett.

A Mol részvényeinek árfolyama a szeptember végén indult emelkedés trendjében halad felfelé. A trend megtörését a 2688 közelében elhelyezkedő támasz jelentené. Az emelkedés folytatódásához pedig 2746 feletti további zárásokra lenne szükség, mivel a legutóbbi két kereskedési napból ezt csak egyszer sikerült produkálni.

Heti bázison az emelkedő trend még ép, fontos támasz húzódik 2488 közelében, a legközelebbi leküzdendő ellenállás pedig ezen az időtávon is 2746.

Január óta az RSI indikátor másodszor lépett a túlvettnek nevezett tartományba, ami azt jelenti, hogy korrekció következhet.

Az OTP Bank részvényeinek esetében a jegyzés egy fokozatosan szűkülő trendcsatornában halad felfelé. Az emelkedés a múlt hét végén ismét a csatorna felső szélét jelentő vonalban akadt el. A legközelebbi támasz 18 680 közelében húzódik, az emelkedés folytatódásához pedig 19 250 feletti zárásokra lenne szükség. A csökkenés megindulására utal az árfolyam és az RSI grafikonján mutatkozó negatív divergencia is. Ez abban mutatkozik meg, hogy amíg az árfolyam jegyzésének grafikonja augusztus 18 óta emelkedő csúcsokat mutat, addig az RSI ennek megfelelő csúcsai egymáshoz képest csökkenők. Hasonló kép látható a heti bázisú grafikonon is, bár a divergencia foka enyhébbnek tűnik.

Napos grafikonon a Richter Gedeon jegyzése ugyan kitört a csökkenő trend vonala alól, ám a hét vége felé ismét délnek fordult. A kurzus várhatóan vissza fogja tesztelni az elhagyott trendvonalat 8350–8245 közelében. Érdemes figyelni a heti grafikonon a tavaly márciusban indult emelkedő trendet.

Ha a jegyzés tartja magát a trendhez, és nem töri le azt a következő pár hét alatt, akkor a jegyzés a grafikonon látható alakzat alapján a 9075 közelében húzódó ellenállás fölé törhet ki. Ellenkező esetben a jelenleg kirajzolódó kettős csúcs lesz a nyertes és további – akár komolyabb – árfolyamcsökkenés is következhet.