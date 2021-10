Nagy volatilitás mellett kereskedtek tegnap délelőtt is a földgázzal a holland TTF-gáztőzsdén, és bár a kurzus 15 százalékkal lefordult a szerdai rekordszintről, továbbra is a historikus átlag sokszorosán forog az energiahordozó jegyzése. Ezzel párhuzamosan régen látott árfolyamralit hozott az ősz eleje a Molnál is, a magyar olajtársaság részvényei az elmúlt két és fél héten csaknem 15 százalékot emelkedtek, ezzel pedig másfél éves magaslatra kúszott fel a kurzus.

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Bár elsőre logikusnak tűnhet összefüggést keresni az elszabaduló nyersanyagár és az energiacég parketten mutatott menetelése között, az iparág működését mélyebben vizsgálva mégsem valószínű, hogy pusztán a rekordmagas jegyzésű földgáz dobja majd meg a Mol idei eredményét.

Összességében enyhe pozitív hatása van a megugró gázáraknak a Mol tevékenységére, de ez messze nem olyan mértékű, mint ahogy a piac gondolja

– hangsúlyozta a VG megkeresésére Pletser Tamás, az Erste Befektetési Zrt. olaj- és gázipari elemzője.

A szakértő szerint a magyar olajtársaság üzletágait igencsak eltérő módon befolyásolja a gázárak meglódulása. A négy közül a legkisebb, a gáz midstream szegmensben nincs különösebb hatása az áremelkedésnek, ez ugyanis alapvetően logisztikai üzlet, ahol a leszállított áru mennyisége után kap pénzt a társaság.

A feltételezhetően kisebb volumen miatt ugyanakkor talán kissé negatívan érinti a jelenlegi piaci helyzet a tavalyi tisztított CSS EBITDA mintegy 10 százalékát adó üzletágat.

A finomításnál viszont – ahol a földgáz meghatározó input – egyértelműen negatív hatást vált ki az áremelkedés, Pletser Tamás becslése szerint hordónként legalább egy-másfél dollárral csökkenti a Mol downstream árréseit.

Ahol a gázárrali pozitívan csapódik le, az a kutatás-termelés, mivel a Mol olaj mellett számottevő mennyiségű földgázt is termel, a teljes szénhidrogén-kihozatal 35-40 százalékát ez adja évente.

A társaság belföldi lelőhelyeiről származik a termelés mintegy fele, de jelentős bázis Horvátország is, ezenkívül Pakisztánban vannak kisebb, az Északi-tengeren pedig elenyésző készletei.

Fotó: VG

Az áremelkedést még az upstream szegmensben is csupán korlátozottan tudja érvényesíteni az olajvállalat. A hazai termelés 60 százalékát piaci, 40 százalékát pedig rögzített áron adja az államnak, míg Pakisztánban teljes egészében fix árakkal dolgozik. Horvátországban az előre meghatározott díjszabást évente frissítik a piaci árakkal.

A termelésnek tehát csupán harmada árazódik át azonnal, egy második harmada csak késve, a fennmaradó rész pedig fix áras

– összegezte Pletser Tamás.

A részvényárfolyam emelkedését az Erste elemzője a javuló külső környezettel, vagyis az emelkedő olajárakkal és az utóbbi időszakban javuló finomítói benchmarkokkal, árrésekkel magyarázza. Szeptemberben ugyan nem kúsztak feljebb a Mol marzsai – a dízel crack szélesedését ellensúlyozta a gáz drágulása –, de az október az előző havinál is erősebb árréseket hozhat, mivel a dízelárrés további javulása mellett a gázárak már nem emelkedtek olyan mértékben.