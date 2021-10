Nem kíméli a csiphiány a Renault-t és a Volvót

Pierre-Yves Quéméner, a Stifel iparági elemzője szerint a menedzsment már azzal is elégedett lehet, ha a 350 ezer autó válik az idén a csiphiány martalékává. A beszállítási zavarok jövőre is garantáltan éreztetik hatásukat, és lehetséges, hogy az elektromos és önvezető autók gyártására való átállás menetrendjét is átírják. A Renault jelenlegi tervei szerint 2030-ban a gyártásban már 90 százalékos lesz a villanyautók részaránya.

Fotó: volvotrucks.hu

Az IHS Markit szektorszinten 11 millió darabra becsüli az idén le nem gyártott autók mennyiségét. Az ágazatot a legrosszabbkor időpontban érte a csiphiány, emiatt a pandémiát követő erős globális konjunktúra gyümölcseit nem tudják leszüretelni, miközben irdatlan pénzt kell költeniük az átállásra. Aki nem rendelkezik hosszú távú szállítási szerződéssel, az most pórul jár, a csipgyártók áremelésekkel érvényesíthetik üzleti érdekeiket, ez azonban az autók fogyasztói árában már most is jelentkezik, nyomást gyakorolva a fejlett országok legtöbbjében amúgy is felszálló ágban lévő és jegybanki kezelésre szoruló inflációra.

A konjunktúra felemás eredményei a Renault kamionjait előállító Volvo AB-nél is látszanak. A svéd haszonjármű-gyártó konszern – a személyautó-gyártó üzletág, az épp a tőzsdére visszatérő Volvo Cars a kínai Geely tulajdonában van – csütörtökön erős kamionkereslettel és gyárleállásokkal tarkított harmadik negyedévről jelentett, megjegyezve, hogy a 2019-es békeév teljesítményét még nem sikerült utolérniük, s ebben ugyancsak a csip- és az alkatrészhiány a ludas.

Elemzők szerint ennek ellenére tisztességes eredményeket produkáltak, a JPMorgan befektetési bank rögtön enyhén javított is a Volvo második féléves kilátásain.

Közrejátszott ebben, hogy a cég idei európai értékesítési tervét 280 ezerre, jövő évit pedig 300 ezerre emelte. Jövőre másik fő piacukon, az Egyesült Államokban, ahol a Mack márkát is viszik, szintén 300 ezerre növelnék a forgalmukat az idei 270 ezer után.

Megrendelésállományuk ugyanakkor 4 százalékkal, 51 ezerre csökkent az egy évvel korábbihoz képest. A svéd cég bevétele 11 százalékkal, 85,26 milliárd koronára, üzemi eredménye 30 százalékkal, 9,41 milliárdra nőtt a bázisidőszakhoz képest (1 korona 36,3 forint).