Meghaladhatja akár a 175 milliárd forintot is a Magyar Telekom harmadik negyedéves árbevétele a KBC Equitas frissen megjelent elemzése szerint. Ha így lesz, a bővülés éves alapon az 5 százalékot közelíti.

A Cinkotai Norbert vezető elemző által készített anyag kiemeli, hogy továbbra is nagyon erős maradt a mobiladat iránti igény. Emellett a nem hangalapú bevételek 15 százalékkal gyarapodhattak, így a mobilos forgalom növekedése vélhetően összességében az 5 milliárd forintot is felülmúlta. A vezetékes lábnál a tévés bevételek mellett immár az internet is 4 százalékos bővülést generálhatott. A hangalapú forgalom viszont minden bizonnyal faragta a bevételeket.

Fotó: Kallus György / VG

A macedón leány, amely az elmúlt negyedévekben is jól szerepelt, a tárgyidőszakban – főleg a mobilüzletág révén – 8 százalékkal növekedhetett – áll az elemzőház anyagában.

Az anyacég rendszerintegrációs-információs technológiai szegmense ugyanakkor valószínűleg ismét gyengülhetett. A profittartalom miatt ennek nincs olyan nagy jelentősége, ezért a céges eredményeken csak kismértékben látszik majd a hatása.

A gyarapodó bevételekhez mindazonáltal – írja Cinkotai Norbert – emelkedő költségek is társulnak, ráadásul a második negyedévben látott kedvező bázishatások sem érvényesülnek már. Emiatt a marzsoktól az elemző inkább stagnálást vár, legyen szó akár az EBITDA-, akár az üzemieredmény-rátáról. Az értékcsökkenés és a személyi jellegű ráfordítások is túlléphették a bázist, akárcsak az egyéb közvetlen költségek. Az EBITDA azonban így is mintegy 5 százalékkal, az üzemi eredmény pedig 4 százalék feletti mértékben javulhatott.

Hátra van még viszont a feketeleves, ezt pedig a pénzügyi nettó eredménysor szervírozza. A forint ugyanis inkább gyengült az euróval szemben, ami nem realizált veszteséggel jár.

Az adózott profit végül több mint 11 százalékkal zsugorodhat. A KBC ennek kapcsán hangsúlyozza, hogy a fontosabbnak tartott üzemi eredmény vagy éppen az EBITDA növekedése miatt ennek jelentősége csupán másodlagos. Várhatóan a befektetők sem fogják emiatt negatívan értékelni a cég teljesítményét.

Minderre tekintettel az elemzés szerint a Magyar Telekom hozhatja a legutóbb frissített előrejelzésnek megfelelő terveket, és jó eséllyel erős 2021-es évet zárhat. Arra viszont a KBC-nél nem számítanak, hogy a menedzsment felfelé módosítaná célszámait, vagy akár a részvényesi javadalmazáson változtatna kedvező irányban.

A cég részvényárfolyama – állapítja meg Cinkotai Norbert – emelkedő trendcsatornában mozog, amit a befektetők által túlzottan alacsonynak tartott osztalékfizetés sem tudott megtörni. A csatorna felső szárát 445 forint környékén látja az elemzőház, míg alulról a 420 forintos szint lehet a markánsabb támasz a Telekom számára. A prognózist és a KBC pozitív véleményét tovább erősíti a 415 forint felé közelítő kétszáz napos mozgóátlag is.

Péntek kora délután a Telekom-részvények kurzusa minimális kilengéssel az előző napi 425 forintos záróára körül forgolódott.

Végéhez közeledik a szkopjei büntetőügy

Első fokon még az idén lezárulhat a szkopjei bíróságon folyó büntetőügy, amelyet a Magyar Telekom leányvállalatának három korábbi vezetője ellen korrupció miatt indítottak – írja a Balkaninsight.com. A vád szerint a két magyar és egy német topmenedzser 2005–2006-ban több millió eurót fizetett egy közvetítőnek azért, hogy a macedón hatóságok tartsák távol a potenciális versenytársakat a helyi piactól. A fellebbezések után jogerősen várhatóan jövőre érhet véget a per – véli kissé optimistán a portál.