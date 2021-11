Az idei év második felének egyik meghatározó eseményét, az energiahiány okozta nyersanyagár-robbanást a kőolaj áremelkedése váltotta ki. Az amerikai WTI típusú kőolaj jegyzése 75 százalékkal emelkedett október végéig, így nem véletlen, hogy a harmadik negyedévben a 2008-as válság óta eltelt időszak legjobb eredményességéről számolhattak be a kőolaj-kitermelő és -finomító vállalatok. Jogos lehet a kérdés, hogy az olajárak szárnyalása mellett mi lesz a zöldenergia-ágazattal, emelkedni tud, vagy ismét visszatér a fekete arany időszaka?

A jelenlegi olajár növekedésben a felhalmozódott keresletnek és az időjárás alakulásának együttes szerepe volt.

Az elmúlt években a kőolaj-kitermelési kapacitások éppen az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő zöldenergia-irányzat hatására visszaépültek, majd a tavalyi Covid-járványt követő világgazdasági újranyitás szakaszában az ágazat sokkszerű kereslettel szembesült. A bőkezű költségvetési és monetáris stimulusok hatására visszapattanó ipari termelés és lakossági fogyasztás Csipkerózsika-álmában találta a szektor vállalatait, így azok a kapacitások bővítésének idő- és tőkeigényessége miatt nem képesek kellő rugalmassággal alkalmazkodni a keresletrobbanáshoz.

Az olajár-emelkedés viszont az alternatívenergia-hasznosítás ágazata számára is kedvező lehet, ugyanis relatív értelemben javul a szektor értékeltsége.

A fogyasztók környezettudatosságának erősödésével a kormányzatok is ambiciózus terveket fogalmaznak meg a fenntartható célok mielőbbi megvalósítása érdekében, és erre jelentős forrásokat allokálnak. Mindez tetten érhető a soron következő amerikai költségvetési stimulus számaiban is, de az EU is nagy léptekkel halad a kitűzött zöldcélok irányába.

A megújuló energiaforrások hasznosításával foglalkozó vállalatok részvényeinek többsége nagy ralival zárta a tavalyi évet, miután az amerikai elnökválasztást követően a befektetők joggal számítottak arra, hogy a szektornak nyújtott támogatások jelentősen emelkednek a jövőben. Az idei évet korrekcióval kezdte az ágazat – ami természetesnek tekinthető a tavaly második féléves szárnyalást követően –, majd egy konszolidációs időszak következett. Hosszabb távon azért is biztatók az ágazat kilátásai, mert a jövő egyik megatrendjéről van szó.