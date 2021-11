El Salvador a világon elsőként hivatalos fizetőeszközzé tette a bitcoint és noha a lépés nem aratott osztatlan sikert az országban, a kriptovalutával kapcsolatos terveknek még nincs vége. Nayib Bukele, az ország elnöke a tengerparti Mizatában arról beszélt, hogy bitcoin-kötvényeket bocsát ki és Bitcoin City nevű várost épít ebből az összegből – írja a Bloomberg.

A tervek szerint az ország 1 milliárd dollár értékben hoz létre dollárban denominált 10 éves futamidejű, tokenizált kötvényeket, melyek a Liquid Network-ön keresztül 6,5 százalékos hozamot fizetnek. A befolyt összeg feléből Salvador bitcoint vásárolna, míg a másik felét a digitális fizetőeszköz bányászatához és egyéb infrastrukturális kiadásokhoz használná fel az ország.

Fotó: MARVIN RECINOS / AFP

A megvásárolt bitcoinokat Salvador öt évre zárolná, majd ezt követően kezdené értékesíteni, a remények szerint további hozamot biztosítva így a befektetőknek. A bitcoin-kereskedést az intézményi befektetők számára megkönnyíteni kívánó Liquid Network-öt fejlesztő Blockstream vezérigazgatója, Samson Mow szerint ez akár éves szinten 146 százalékos profitot is jelenthet. Érdemes azért ehhez hozzátenni azt, hogy a Blockstream várakozásai szerint a legelterjedtebb kriptopénz árfolyama a következő öt évben eléri az 1 millió dollárt.

Mow szerint

az öt éves zárlat a kötvények segítségével megvásárolt bitcoinokon azért is jó, mert tovább szűkíti annak kínálatát, ami az árak emelkedéséhez vezethet.

Bukele a volatilis árfolyamú digitális eszköz esésekor többször is vásárolt újabb és újabb alkalmakkor bitcoint, melyből október végére Salvador legalább 1100-at halmozott fel.

A létrehozni kívánt város megvalósítja a bitcoin rajongó libertárius elképzelések utópiáját a tervek szerint, így mentes lesz a jövedelem, a vagyon és a tőkenyereség adóktól,

miközben a közeli Conchagua vulkánból kinyert geotermikus energia biztosítja majd az áramot a digitális eszköz bányászatához. A befektetők mindemellett letelepedési engedélyt is kapnak és az állampolgárság lehetősége is megnyílik előttük. Mindez Mow véleménye szerint a világ pénzügyi központjává teheti Salvadort, egyfajta latin-amerikai Szingapúrrá, és úgy gondolja, hogy hamarosan más országok is követni fogják El Salvador példáját.

A városban az egyetlen adó a fogyasztást terhelő – a magyar ÁFA-hoz hasonló – 10 százalékos díj lesz, mely a város építését és szolgáltatásait fedezné a tervek szerint. A kötvények kibocsátása 2022-ben kezdődhet meg.