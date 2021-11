Mínuszban zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék pénteken. A londoni tőzsde FTSE 100 indexe 0,45 százalékkal, a frankfurti DAX index 0,38 százalékkal, a párizsi CAC 40 mutató pedig 0,42 százalékkal gyengült csütörtöki záróértékéhez képest.

Az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül az Eurostoxx 50 0,62 százalékos mínuszban fejezte be a napot. A páneurópai STOXX 600 pedig 0,23 százalékot esett és a hetet is 0,1 százalékos mínuszban zárta, az elmúlt hét hét alatt először. A borús hangulat leginkább az osztrák karanténnak volt köszönhető, amit a német egészségügyi miniszter, Jens Spahn szavai is fokoztak, aki szerint nem zárható ki, hogy Európa legnagyobb gazdaságában is – akár az oltottakra is vonatkozó – karanténra kerüljön sor.

Fotó: Shutterstock

A hírek hatására az olaj ára is esésnek indult, az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára közel 3,5 százalékot zuhant és az olajtársaságok részvényei is hasonló mértékű zuhanást könyvelhettek el, a BP 2,9, a Shell 3,1 százalékot adott le értékéből.

A francia divatcég, a Hermes 5,2 százalékkal drágult miután folytatódtak a pletykák, hogy a cég bekerülhet az Eurostoxx 50 indexbe. A találgatások hatására a cég már a tegnapi nap is 6 százalékkal növelte az árfolyamát. Az arany ára unciánként 0,10 százalékkal (1,95 dollárral) 1859,45 dollárra csökkent.