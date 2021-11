Kisebbségi, stratégiai tulajdonos jelenik meg egy csütörtökön bejelentett előzetes megállapodás szerint a 4iG-ben, a német Rheinmetall személyében. A részvénypiaci és az elemzői reakciók pozitívak.

A német tőzsdén jegyzett, 3,6 milliárd eurós kapitalizációjú Rheinmetall lehet hamarosan a 4iG új stratégiai befektetője.

A nemzetközi védelmi iparban és járműgyártásban is meghatározó cég előzetes megállapodást írt alá arról, hogy több tranzakción keresztül mindösszesen 25,1 százalékos tulajdonrészt szerez a magyar informatikai vállalatban. Ehhez elsőként tőzsdén kívül 4iG-részvényeket vásárolnak Jászai Gellért befektető társaságától, a KZF Vagyonkezelőtől. Ezt zártkörű tőkeemelés követi, 120 milliárd forintra tervezett értékben, amelyben Jászai Gellért érdekeltsége, az iG COM Magántőkealap és az Alpac Capital által kezelt alap is közreműködne, kiegészülve a Rheinmetall-lal. Az alaptőkeemelés 670 forint kibocsátási értékű 4iG-részvények forgalomba hozatalával valósul meg. A tranzakció pénzügyi zárása január végéig várható, feltétele a Belügyminisztérium jóváhagyása. A felek megállapodtak egy új közös informatikai vállalat létrehozásáról, 51 százalék német, 49 százalék magyar tulajdonnal. Az új cég a 130 éves Rheinmetall magyarországi (a várakozások szerint az épülő zalaegerszegi üzemnek) és más érdekeltségeinek nyújt informatikai szolgáltatásokat.

Fotó: Vémi Zoltán / VG

A tervezett OTC ügylet várható tranzakciós árával kapcsolatban a piacnak egyelőre nincs információja, de kicsi az esélye annak, hogy az alaptőke-emelés 670 forintos részvényenkénti kibocsátási ára alatt kerüljenek át a részvények a KZF Vagyonkezelőtől a Rheinmetallhoz – mondta a VG-nek Grébel Szabolcs, a KBC Securities elemzője.

Az első 9 hónap végén a 4iG sajáttőkéje 12,9 milliárd forint volt, amihez képest az előzetes megállapodásban rögzített 120 milliárd forintosra tervezett tőkeemelés óriási összeg, ezzel a korábban bejelentett akvizíciók nagyobb eséllyel valósulhatnak meg – mondta az elemző. A külföldi stratégiai befektető megjelenése a társaságban pozitív üzenet, amely azt sugallja, hogy nem csak a magyar tulajdonosok látnak növekedési lehetőséget a 4iG-ben.

A tőkeemeléssel forgalomba hozandó részvénymennyiség 280 millió darabra duzzaszthatja fel az össz-részvényszámot.

Ez – mivel a piaci árfolyam alatt történik – hígításként is értelmezhető, ugyanakkor a jelenlegi ezer forint közeli árazás alapján egy jelentős ugrás történik a 4iG piaci kapitalizációjában. Szintén pozitívum Grébel Szabolcs szerint, hogy a korábban bejelentett és a szeptemberi rendkívüli közgyűlésen megszavazott kötvénykibocsátások után, most tőkeoldalról is megerősítést kap a 4iG, a magyar tulajdonosok pedig a jelek szerint nem az exit-en gondolkodnak. (A részvénycsomag-értékesítés, illetve a tervezett tőkeemelés hatásaként Jászai Gellért közvetett tulajdona és 4iG fölötti kontrollja nem változna érdemben – szerepelt a közleményben.)

A bejelentés után már egyértelmű, hogy a telekommunikációs és a védelmi szegmens súlya felerősödik a társaságban.

A jelek szerint a 4iG menedzsment felmérte azt a piaci lehetőségeket, amely szerint Európában (is) egyre nagyobb erőforrásokat fordítanak az országok a hadseregfejlesztésre, védelmi beruházásokra és IT-biztonsági fejlesztésekre.

Csütörtökön közzétette a cég a harmadik negyedéves beszámolóját. A 13,4 milliárd forintnyi összes bevétel 57 százalékkal múlta felül a tavalyi bázist. EBITDA soron 20 százalékos előrelépés történt, 1,75 milliárd forintra. A nettó eredmény nagyot ugorva (121 százalékkal) 2,43 milliárd forintra javult.

Tegnap a részvények árfolyama 965 forinton tetőzött, de a nap végére is maradt a lendületből, a gyorsjelentés közzététele után 7 százalékos pluszban kereskedtek a papírokkal.