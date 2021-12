Háromoldalú előzetes megállapodást kötött Jászai Gellért befektető társasága, a KZF Vagyonkezelő Kft., a 4iG Nyrt., valamint a Rheinmetall AG. A megállapodás eredményeként a düsseldorfi székhelyű, nemzetközi védelmi iparban és járműgyártásban is meghatározó Rheinmetall a tranzakciókkal mindösszesen 25,1 százalékos tulajdont szerezhet a 4iG Nyrt.-ben, amellyel a 4iG legnagyobb nemzetközi stratégiai befektetőjévé válhat.

A 4iG átvilágítását és a tranzakciós dokumentumok tárgyalását követően a Rheinmetall tőzsdén kívüli ügylet (OTC) keretében a KZF Vagyonkezelő Kft.-től vásárolna 4iG részvényeket.

A Rheinmetall emellett részt venne abban a nagyjából 120 milliárd forintra tervezett zártkörű tőkeemelésben, amelyben Jászai Gellért érdekeltsége, az iG COM Magántőkealap és az Alpac Capital által kezelt alap is közreműködne. Az előzetes megállapodás szerint a tervezett ázsiós alaptőkeemelés 670 forint kibocsátási értékű 4iG részvények forgalomba hozatalával valósulna meg.

A részvénycsomag-értékesítés, illetve a tervezett tőkeemelés hatásaként Jászai Gellért közvetett tulajdona és 4iG fölötti kontrollja nem változna érdemben. Az átvilágítás, valamint a végleges tranzakciós dokumentumok, illetve a szükséges vállalati jóváhagyások eredményétől függően a tőkeemelésben részvevő felek tulajdonukba kerülő részvénycsomagra legalább 1 éves értékesítési tilalmat (lock-up) vállalnak.

A tranzakció(k) a Belügyminisztérium jóváhagyását követően, előreláthatóan 2022. január végéig zárulhat(nak) le.

Fotó: Katona Tibor / Zalai Hírlap

A Rheinmetall és a 4iG emellett közös informatikai vállalat alapításáról is előzetes megállapodást kötött, melyet a fenti tranzakciók lezárását követően alapítanak meg a felek.

A közös informatikai vállalatban a Rheinmetall 51 százalékos, a 4iG 49 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkezik majd. Az alapítók célja, hogy a 4iG Nyrt. a közös informatikai társaságon keresztül szolgálja ki a Rheinmetall magyarországi és egyéb érdekeltségeinek informatikai igényeit illetve, hogy a közös vállalat a hadiipari és védelmi informatikai megoldások fejlesztésében is részt vegyen. A közös informatikai cég lehet a Rheinmetall és a magyar állam beruházásában Zalaegerszegen megvalósuló, és a világ egyik legmodernebb harcijármű-gyárának IT szolgáltatója is 2023-tól. A partnerség az első években Magyarországra és a Rheinmetall közép-kelet-európai érdekeltségeire vonatkozik, amelyet a felek fokozatosan terjesztenek majd ki a Rheinmetall teljes nemzetközi hálózatára.