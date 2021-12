Elhozhatja még a Mikulás idén az ilyenkor szokásos tőzsdei ralit a jelenlegi kisebb korrekció dacára is, jövőre pedig tanácsosabb lesz a kötvények helyett a részvények vagy a részvényalapú befektetési formák, például a tőzsdén kereskedett befektetési alapok (ETF-ek) felé fordulni – hangzott el az SPB Befektetési Zrt. csütörtök délelőtti online rendezvényén.

Kalapos Csaba, az SPB privátbanki igazgatója és Kosovics László senior prémium bankár azonban a beszélgetés során hangsúlyozták, hogy

a Mikulás-futamra nincs garancia, bár ugyanakkor az utóbbi napok árfolyamcsökkenése kedvező belépési pontokat kínál a befektetők számára, ami jó kiinduló pont lehet egy trendfordító minirali számára.

Fotó: BRYAN R. SMITH / AFP

Ennek ellenére az SPB az év hátralévő részében a bizonytalansági tényezőkre tekintettel arra törekszik, hogy privátbanki ügyfelei eddig elért hozamát bebiztosítsa.

A kockázatok között a szakértők kiemelték az orosz-ukrán és a kínai-amerikai konfliktust, az inflációt és azzal összefüggésben az amerikai monetáris politika szigorítását, végül, de nem utolósorban pedig az újra és újra fellángoló pandémiát.

Ezzel együtt a jelenlegi kedvező árazás és a 4-6 százalékos osztalékhozam következtében kiváló befektetési célpontot jelentenek az ESG-alapelvekhez szélsebesen alkalmazkodó európai olajcégek papírjai, amelyek között a szakértők megemlítették a Shellt, a TotalEnergiest és a BP-t, a kockázatvállaló befektetők számára pedig a Gazprom dollárban denominált kötvényei is csábítóak lehetnek.

Kosovics László az Ishares Stoxx Europe 600 Oil & Gas ETF-jét is javasolta, melyben mind a Shell, mind a TotalEnergies részvényei megtalálhatók, de emellett alternatív energia cégeket is magában foglal.

A várható kamatemelések ugyanakkor a globális pénzügyi szektor jövedelmezőségét is jelentősen növelhetik.

Ciklikus előnyéből adódóan az amerikai piac kiemelt figyelmet érdemel, legyen szó akár a kereskedelmi (BofA, Citigroup, WellsFargo), akár a befektetési bankokról (Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley).

Az európai pénzintézetek mellett viszont az szól, hogy újra vehetik saját részvényeiket, illetve az osztalékfizetést sem akadályozzák már tilalomfák. A szektort egyébként az iShares STOXX Europe 600 Banks ETF képezi le. A biztosító társaságok papírjait egyelőre nem tekintik kedvező befektetési célpontnak az SPB stratégái, éppen a világjárványra tekintettel.

Annál inkább ajánlják az amerikai techgigászokat követő iShares S&P 500 Growth ETF-et. Ezek a cégek rendületlenül termelik a készpénzt és a technológiai fejlődésnek köszönhetően állandó növekedésük is biztosított, ezért – mint az az Apple esetében az utóbbi napokban is látszott – egy-egy tőzsdei lefordulás esetén menedékbefektetés gyanánt is szolgálnak.

A pesti börzén jegyzett cégek közül az SPB az OTP-t emelte ki, amely esetében minden egyes árfolyamkorrekciót vételi lehetőségnek tekintenek. A Mol nem igazán dinamikus, viszont annál izgalmasabb lehet szerintük a 4iG, amelyből még újabb blue chip is válhat.

Az euró/forintot a privátbanknál tartósan a 360-365 forintos sávba várják.