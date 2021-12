Az új mélypontot jelentő 1,73 hongkongi dolláron zárták a szerdai kereskedést a China Evergrande Group részvényei azt követően, hogy az ingatlanfejlesztő hétfőn fizetési késedelembe esett. Egy eredetileg november 6-án esedékessé vált,

amerikai dollárkötvények után járó 82,5 millió dolláros kamattörlesztés elmaradásáról van szó, amelynek teljesítésére további egy hónap türelmi időt kapott a cég.

Fotó: NOEL CELIS / AFP

A Reuters szerint nem került sor a kifizetésre, ám az Evergrande nem erősítette meg, hogy formálisan meghiúsult volna a törlesztés. Amennyiben mégis ez lenne a helyzet,

a beálló technikai nemteljesítésre tekintettel azonnal esedékessé válnának az óriáscég – általa korábban kibocsátott mintegy 19 milliárd dollár értékű nemzetközi kötvényállomány alapján fennálló – tartozásai.

„Hivatalos bejelentés híján a piac kivár, és egyelőre nem dobja be a törölközőt, különben az Evergrande részvény- és kötvényárfolyama sokkal nagyobbat zuhant volna” – mondta el a brit hírügynökségnek Steven Leung, a hongkongi UOB Kay Hian befektetési bank igazgatója. Hozzátette, a befektetők abban is bíznak, hogy a vállalat székhelye szerinti Kuangtung tartomány kormánya is közbelép, miután a helyi hatóságok december 3-án közölték, hogy a helyzet felmérésére egy munkacsoportot küldenek ki.

Mint ismeretes, az Evergrande nemrégen még Kína vezető ingatlancége volt, több mint 1300 egyidejűleg folyamatban lévő fejlesztési projekttel.

Most viszont 300 milliárd dollárra rúgó adósságállományával egy hatalmas ingatlanválságot robbantott ki, amely cégek garmadáját temetheti maga alá.

A baj azonban nem jár egyedül, a kisebb szektortárs Kaisa Group Holdings részvényeinek a kereskedését ugyancsak szerdán kellett felfüggeszteni Hongkongban, mégpedig piaci hírek szerint azért, mert valószínűleg nem teljesítette kedden lejárt 400 millió dolláros fizetési kötelezettségét 6,5 százalékos kamatozású nemzetközi kötvényei után. Az Evergrande után a második leginkább eladósodott kínai ingatlanfejlesztő esetében a technikai nem teljesítés mintegy 12 milliárd dolláros fizetési kötelezettséget aktiválna.

A Kaisa menedzsmentje nem kívánt nyilatkozni az ügyben, ellenben a Reuters megtudta, hogy a kötvények több mint 50 százalékát birtokló hitelezők, akik hétfő este küldték el fizetési haladékra vonatkozó megállapodás tervezetüket a cégnek, még a törlesztés elmaradása esetén is folytatnák a tárgyalásokat.

Érdekes módon a kötvények másodlagos kereskedelme sem mutatta a pánik jeleit, hiszen például az Evergrande elmulasztott törlesztéssel érintett kötvényei egy dolláros névértékre vetítve 18,613 centen cseréltek gazdát, míg a keddi záróárfolyam 18,875 cent volt, tehát mintegy 1,4 százalékos volt a gyengülés. Nem nagyon változott a Kaisa jövő áprilisban lejáró kötvényeinek szerdai 36,397 centes kurzusa sem az előző napi záróhoz képest, bár a múlt heti értékhez mérten azért 4 százalékot leadott már.

A jelek tehát arra vallanak, hogy a globális befektetők egyelőre megőrizték a nyugalmukaat a kínai központi kormány többszöri megnyilatkozása nyomán, amely szerint az Evergrande adósságspirálját meg lehet fékezni. Emellett nyilvánvalóan segítettek a bankszektor likviditásának növelésére tett lépések, valamint a cég tengerentúli hitelezők felé fennálló adósságának átütemezésére vonatkozó tervek is.

Ráadásul az Aljazeera értesülése szerint nem a teljes ingatlanszektor került bajba Kínában, hiszen olyan további óriások mint a Longfor Group vagy a Country Garden messze jobb helyzetben vannak, sőt Iris Chen, a Nomura elemzője a divergencia növekedésére számít, tehát a prudensen gazdálkodó vállalatok helyzete szerinte még javulhat is.