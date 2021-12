A legnagyobb tőzsdei vállalatokat tömörítő S&P 500 index tagjai 234,6 milliárd dollárt fordítottak sajátrészvény-vásárlásra a harmadik negyedévben, jócskán felülmúlva az eddigi, a 2018 negyedik negyedévében beállított 223 milliárdos csúcsot. Az előző háromhavinál majdnem ötödével, az egy évvel korábbinál pedig 130 százalékkal nőtt az árfolyam-karbantartó kiadások összege az S&P Dow Jones Indices adatai szerint, ezzel a tőzsdei cégek maguk is nagyban hozzájárultak az S&P 500 idei 24 százalékos ralijához.

Fotó: MAIRO CINQUETTI / AFP

A sajátrészvény-állomány bővítését még a tőkebefektetéseknél is jobb üzletnek tekintették a cégek, capexre ugyanis ezúttal 189 milliárd dollár jutott. Az értékteremtő üzletfejlesztésekre fordított források összege ezzel némileg még elmaradt a világjárvány előtti szinttől.

A félezer kosártag közül 371 élt a visszavásárlás lehetőségével, 81-gyel többen, mint egy éve. A legalább 5 millió dollárt költő társaságok száma ezzel párhuzamosan bő másfélszeresére, 309-re nőtt. A bővülés ellenére továbbra is meglehetősen koncentráltak a vásárlások, a húsz legbőkezűbb cég adja ugyanis a teljes ilyen jellegű kiadás 54 százalékát.

A legnagyobb sajátrészvény-vásárlók változatlanul a technológiai cégek, a szektor képviselői összesen 66 milliárd dollárt fordítottak erre, 5 milliárd dollárral megdöntve a korábbi csúcsot.

A vásárlási kedv más ágazatokban is fokozódott, a technológiai szektor súlya ezért némileg csökkent a vásárlásoknál. Éves alapon bő ötszörösére, negyedéves bázison pedig harmadával. Csaknem 62 milliárd dollárra ugrottak a pénzügyi vállalatok árfolyam-karbantartó kiadásai is, igaz, nekik tavaly a pandémia nyomán elrendelt gazdasági óvintézkedések miatt csak korlátozottan volt erre lehetőségük.

A harmadik legtöbb pénzt a kommunikációs cégek költötték saját magukra, ők 35 milliárd dollárért vásárolták papírjaikat, de aktívak voltak a tartós fogyasztási cikkeket gyártók is 20,5 milliárdos tétellel.

Ami az egyes cégeket illeti, az Apple az első, még azzal együtt is, hogy az előző negyedévhez képest ötödével húzta szorosabbra a nadrágszíjat az iPhone-t gyártó óriásvállalat. Innovatív, technológiai és kommunikációs cégek alkotják az élmezőny további részét is. A Google anyacége, jelentősen fokozva tranzakcióit, kereken 15 milliárd dollárért vett vissza Alphabet-részvényeket, míg a közelmúltban nevet váltó Facebook szinten tartott, 12,6 milliárdos tétellel a harmadik helyre futott be. A legnagyobb vásárlók közé lépett elő az Oracle, megelőzve a hagyományosan ugyancsak nagy tételekben visszavásárló Microsoftot.

A minden korábbit felülmúló visszavásárlási láz ellenére a vállalatok ez irányú költései még óvatosak is a nyereségükhöz vagy a piaci értékükhöz képest

– hangsúlyozta Howard Silverblatt, az S&P Dow Jones Indices vezető indexelemzője. A szakértő szerint a visszavásárlások az év utolsó három hónapjában tovább erősödhettek, úgyhogy könnyen megdőlhet a friss negyedéves rekord, ahogyan 2021 egésze is új csúcsot hozhat a 2018-as 806 milliárd dollár után.

Egy esetleges piaci korrekció ugyancsak részvényeik megszerzésére ösztönözheti a cégeket – véli Silverblatt –, amitől még a vásárlások nettó értékére 1 százalékos adó kivetését előirányzó, már a szenátus előtt lévő törvényjavaslat elfogadása sem tartaná vissza őket.