A Tesla a tavalyi rekordmennyiségű, 936,1 ezer értékesített járművével már állva hagyta az elemzőket, s most ugyanezt tette a negyedik negyedéves pénzügyi adatainak ismertetésekor. A világ legértékesebb tőzsdén jegyzett járműgyártója újabb bevételi rekordot produkált: a 2020-as év zárónegyedében elért 10,74 milliárd dollár után most 17,72 milliárd dollárt mutattak ki a gyorsjelentésükben. A Refinitiv elemzői konszenzusa ellenben leparkolt 16,57 milliárd dollárnál.

Fotó: Bloomberg

Még pazarabb a Tesla nyereségmutatója, amely több mint nyolcszoros növekedést jelez:

a 2020 utolsó negyedévében regisztrált 270 millió dolláros adózott eredményt 2,32 milliárd dollárra sikerült felhizlalnia az Elon Musk alapító-vezérigazgató által dirigált Teslának, amely versenytársaival ellentétben jól kezelte a globális autógyártást megbénító alkatrész- és csiphiányt.

A Tesla hatékonyságát jól jellemzi, hogy egy év alatt 5,4 százalékról 14,7 százalékra turbózta fel az üzemi marzsot, ami szektorszinten is kimagaslónak számít, ahogy 17,6 milliárd dollárra gyarapodott likvid tartalékai is.

Az elektromosautó-gyártó számára 2022 is sikeresnek ígérkezik, a texasi Austinban és a Berlin melletti Grünheidében is termelésbe állnak az új Gigafactoryk, belépésükkel – papíron – a duplájára nő a társaság gyártókapacitása. A termelés azonban lépcsőzetesen indul, így az idén 1,4 millió darabos jármű-értékesítést látnak reálisnak, hasonlóan a Tesla hitelbesorolását hétfőn két fokozattal javító Moody’shoz.

A menedzsment azonban óvatosságra int, mert a beszállítási zavarok folytatódhatnak az idén is, ami kockázati tényezőként ott lebeg majd továbbra is a fejük fölött.

Gyáraik emiatt nem is tudnak majd teljes kapacitással a működni: az austini üzemükben a Model Y városi terepjáró (SUV) gyártását valamikor az év vége felé fogják megkezdeni, az engedélyek beszerzésétől függően. Grünheidében is engedélyre várnak, ott a környezetvédelmi aggályok eloszlatása után, talán már februárban indulhat a gyártás. Maga a Gigafactory gyakorlatilag az utolsó csavarig összeállt, nem ezen múlik a start időpontja. Kényszermegoldásként a Tesla a kaliforniai óriásgyárában próbálja csúcsra járatni a termelést, és maximálisan kihasználni a 600 ezresre felfejlesztett gyártókapacitást.

A gyorsjelentés publikálását követő elemzői tájékoztatón Elon Musk meglepő dolgokról is beszélt, így arról, hogy az idén nem bővül a modellpaletta, továbbá a bő három éve bemutatott, futurisztikus pick-upjuk, a Cybertruck debütálása is átcsúszik 2023-ra. Egy évet biztosan várniuk kell a megrendelőiknek az önvezető képességekkel felvértezett, Semi elnevezésű nyerges vontatójukra és a kétüléses Roadsterre is. A Musk-féle 25 ezer dolláros elektromos tömegautó fejlesztését egyelőre nem erőltetik, meghagyják hosszú távú projektnek. Egy ilyen autó bevezetéséhez legkevesebb három évre van szükség, még a Teslánál is. Musk szerint az idei értékesítési céljaik elérését veszélyeztetnék azzal, ha az alkatrészhiány közepette erőltetnék az új autók piacra dobását. Előbb a meglévő gondjaikon kell túllépniük – húzta alá.

Felvetődött, hogy ilyen előzmények után mennyire lehet reális a 2024-re kitűzött hárommillió darabos értékesítési terv teljesítése, tekintettel a Tesla modellkínálatának szűkösségére és elöregedésére. Erre Musk azzal reagált, hogy a járműveik önvezető képességeit olyan magas szintre tudják emelni, hogy ez önmagában jóval nagyobb keresletet generál a már meglévő modelljeik iránt is. Még az idén elkészül a teljesen önvezető technológiával felvértezett autójuk – tette hozzá. A Tesla árfolyama kisebb hullámvasutazás után 1,2 százalékos pluszban várta a tegnapi tőzsdenyitást.