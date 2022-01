Újabb lendületet vett hétfőn a Vodafone-részvények erősödése a londoni tőzsdén. Míg az év elejétől múlt péntekig 5,5 százalékkal került feljebb a papír, most néhány óra alatt további több mint 4 százalékkal, 1,6 fontig drágult, ami már több mint 8 hónapos csúcs.

Fotó: Alberto Pezzali/NurPhoto via Getty Images

A hétfői ralit első sorban a Financial Times híre váltotta ki, mely szerint

a svéd Cevian, a legjelentősebb európai aktivista befektető cég bevásárolta magát a Vodafone-ba,

és arra készül, hogy az európai távközlési szektor küszöbön álló konszolidációjában való fokozott részvételre vegye rá a vállalatot, főként az olasz, a spanyol és a brit piacon. Az iparágban ugyanis egyre erősödik a meggyőződés, hogy az európai versenyhatóság a járvány nyomán nyitottabbá vált az akvizíciók jóváhagyására, már csak azért is, hogy a szolgáltatók számának csökkenésével párhuzamosan növekedhessen a hálózatokba való befektetések összege.

További bombahír volt a napokban, hogy

a brit gazdasági sajtó szerint – miután a tengerentúli KKR magántőke-alap novemberben 12 milliárd dolláros ajánlatot tett a Telecom Italia többségi részesedésére – a piacon a Vodafone-t azonosították be a következő potenciális európai célpontként.

A spekulációkra kedvező táptalajt biztosít, hogy a távközlési csoportnak szintén van olaszországi érdekeltsége, sőt azt újabb akvizícióval is bővíteni kívánja.

A Vodafone Italia-t ugyanis a tervek szerint az Iliaddal egyesítenék, a jelenleg négy versenytárssal felálló olasz telekommunikációs piacot 3 szereplősre szűkítve. A két fuzionáló cég együttesen 36 százalékos részesedést szerezne az olasz távközkési szektorban, hozzávetőlegesen 6 milliárd eurós éves bevétellel. Piaci megfigyelők nem zárják ki, hogy az illetékes biztos, Margrethe Vestager a megváltozott légkörben rábólintana a megállapodásra.

Eközben a Vodafone a hazai tortából is növelné részesedését, legalábbis a Bloomberg értesülései szerint a menedzsment tavaly év végén vizsgálta a Three UK megvásárlásának lehetőségét. Ha az üzlet létrejönne, a Vodafone kisebb riválisa 9,3 millió ügyfelével duzzaszthatná fel már meglévő 20 milliós előfizetői táborát. A legújabb információk ugyanakkor arra utalnak, hogy mégsem találtak elég szinergiás pontot a potenciális összeolvadásban, ezért jelenleg nem folytatnak tárgyalásokat a Three hongkongi tulajdonosával.

Hírbe hozták viszont, mégpedig a Deutsche Telekommal a Vodafone átjátszó tornyait üzemeltető, német tőzsdére bevezetett leányvállalatát, a Vantage Towerst is. A német óriás éppen a Vodafone-t követve választaná le hálózati infrastruktúra-eszközeit működtető részlegét, amelybe tulajdonosként vonná be a brit vállalatot vagy esetleg a francia Orange-ot. Sőt, az új céget állítólag a tőzsdére is bevezetnék.

A kedvező hírek dacára azért nem mindenki lelkesedik a Vodafone papírjaiért. A szkeptikusok közzé tartozik Victoria Scholar, az Interactive Befektetők egyik topmenedzsere is, aki attól tart, hogy a cég drasztikus átalakítás nélkül továbbra is alulteljesítő lehet még a Brexit óta a globális indexektől lemaradó londoni FTSE 100 indexhez képest is.

A Wall Street Journal összesítése szerint azonban a brit társaságot követő 23 elemző közül 18 vételre ajánlja, az átlagos célár pedig 27 százalékos felértékelési potenciált tartalmaz.