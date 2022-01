A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 2,88 pontos emelkedéssel, 50 723,59 ponton nyitott hétfőn. Az előző záróértékéhez képest 0,01 százalékkal erősödött.

A nyitást követően tovább erősödött az index. 9.15-kor 180,25 pontos plusszal 50 900,96 ponton állt, ami 0,36 százalékos emelkedést jelent az előző záróértékhez képest.

Fotó: Szabó Gábor / BÉT

Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője előrejelzésében rámutatott arra, hogy felfelé korrigált a hazai részvénypiac, az év utolsó napjaiban sikerült az 50 ezer pontos szint fölé kapaszkodnia a BUX indexnek, a következő fontos ellenállási szint 51 ezer pontnál húzódik.

A vezető részvények közül az OTP árfolyamában 17 000 forintnál található a következő fontosabb akadály, a 16 500 forintos szint pedig már támaszt képez. A Mol jegyzése is fontos ellenállási szinteket lépett át, a következő 2550 forintnál található, míg 2500 forintnál már a támasz húzódik. A Richter árfolyama továbbra is a 8800 forintos ellenállás felé tart, a támasz 8600 forintnál található. A Magyar Telekom jegyzése továbbra is a 405-415 forintos sávban mozoghat.